Algérie-Cameroun : le pronostic d’un journaliste sportif

Après le tirage au sort pour les barrages de la Coupe du Monde, l’adversaire des Fennecs est le Cameroun. Nabil Djellit a déjà révélé sa conjecture. Voici les détails concernant cette analyse.

Les défis sont majeurs pour les Fennecs

Les enjeux du match Algérie-Cameroun qui se tiendra le 23 mars 2022, c’est que les deux équipes voudront le gagner. Nabil Djellit livre son pronostic.

En effet, tout le monde a donné son avis concernant le résultat du tirage au sort pour l’affrontement qui pourrait qualifier l’équipe algérienne à la Coupe du Monde 2033 au Qatar. Rappelons que les Verts ont été exclus de la CAN prématurément, une sortie que tout le monde n’attendait d’ailleurs pas.

De plus, l’histoire des affrontements entre l’Algérie et le Cameroun n’avantage pas les Fennecs. À savoir que l’Algérie n’a pas réussi à vaincre l’équipe camerounaise, et ce, entre sept matchs dont les deux sont nuls.

Cependant, en foot, on ne peut rien prévoir, surtout avec les hommes de Djamel qui ont déjà remporté la CAN 2019. Les supporteurs algériens espèrent voir leur équipe se redresser.

Un duel au sommet pour les Verts

Pour Nabil Djellit, un journaliste sportif, même si les facteurs peuvent être défavorables pour les Verts, on ne peut pas encore définir le résultat de cet affrontement.

Il a déclaré que pour les Fennecs, affronter les Lions indomptables sera un peu difficile. Il croit qu’il n’y a pratiquement pas de succès du côté de l’équipe algérienne. Il a même ajouté que c’était la pire option possible pour l’Algérie.

Selon lui, les Verts affronteraient mieux l’Égypte, un club avec qui il y a eu quelques désaccords. Pourtant, il a déclaré que du côté algérien, tout n’est pas encore perdu.

Le journaliste a ajouté que c’est tout de même le club qui s’est procuré le plus d’opportunités au premier tour de la Coupe d’Afrique, notamment après le Nigéria.

Certes, il y a eu une petite éruption. Mais l’union sacrée des Verts va être rapidement déclarée et ce sera compliqué pour les Lions indomptables. On ne va tout de même pas enterrer les chances algériennes de participer au championnat mondial malgré la difficulté des barrages.

À rappeler que le match retour se tiendra au stade Mustapha Tchaker à Blida.