Algérie : Catastrophe climatique mortelle, cinq vies emportées par les intempéries

L’Algérie est en deuil suite à une catastrophe climatique sans précédent qui a coûté la vie à cinq personnes. Les intempéries, d’une violence inouïe, ont frappé le pays avec une intensité rarement observée. Cette tragédie met en lumière les défis croissants auxquels l’Algérie, comme de nombreux autres pays, doit faire face en raison du changement climatique.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette catastrophe et ses conséquences sur la population algérienne. Restez avec nous pour comprendre comment un événement météorologique peut se transformer en drame humain.

Intempéries en Algérie : bilan tragique de cinq morts suite aux inondations

Des pluies torrentielles ont frappé l’Algérie, engendrant des inondations dévastatrices dans plusieurs régions et faisant au moins cinq victimes. Parmi elles, un enfant à Ouled Djellal, emporté par les eaux d’un oued près de son domicile. À Djelfa, une personne est toujours portée disparue, emportée par le courant.

Quatre autres personnes ont perdu la vie, dont un adolescent de 13 ans blessé par des grêlons. Ces intempéries ont également causé des perturbations majeures sur les infrastructures, avec plus de 20 axes routiers fermés et des dommages importants signalés.

Perturbations majeures sur les infrastructures et les routes suite aux pluies diluviennes

Les précipitations intenses ont engendré des perturbations significatives sur les infrastructures, notamment routières. Plus de 20 voies de communication ont été fermées dans diverses wilayas, dont M’sila, Djelfa, Laghouat, Mascara et Tiaret, selon la Gendarmerie nationale.

À Djelfa, deux ponts se sont effondrés sous l’effet des eaux déchaînées, entravant gravement la circulation. De plus, plusieurs routes ont subi des dommages considérables, rendant leur utilisation périlleuse. Ces dégradations mettent en lumière la vulnérabilité de nos infrastructures face à des conditions météorologiques extrêmes.

Intervention de la Protection civile et pertes matérielles conséquentes

Face à cette situation critique, la Protection civile a déployé d’importants moyens pour venir en aide aux personnes prises au piège par les eaux. Plusieurs barrages ont atteint leur capacité maximale, exacerbant la menace d’inondations. Par ailleurs, des pertes de bétail ont été rapportées, aggravant le bilan matériel de ces intempéries.

À Djelfa, un accident de bus lié aux conditions climatiques a fait trois morts et une personne gravement blessée, tandis que 27 passagers sont en état de choc. Cet événement tragique souligne l’impact dévastateur de ces pluies diluviennes sur la sécurité routière.