Algérie conclut des accords historiques d’un milliard de dollars à Londres

L’Algérie vient de marquer un tournant majeur dans son histoire économique. En effet, lors d’une récente visite à Londres, le pays a conclu des accords d’une valeur totale d’un milliard de dollars. Ces accords historiques, qui témoignent de la confiance croissante des investisseurs internationaux envers l’économie algérienne, pourraient bien changer la donne pour ce pays d’Afrique du Nord. Dans cet article, nous allons explorer les détails de ces accords et leurs implications potentielles pour l’avenir économique de l’Algérie. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie est en train de se positionner sur l’échiquier économique mondial.

Présence marquante de l’Algérie à l’International Food & Drink Event 2025

Cinq firmes algériennes ont brillé lors de leur participation à l’International Food & Drink Event (IFE) 2025, qui s’est déroulé à Londres du 17 au 19 mars. Sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, ces entreprises ont signé des accords commerciaux d’une valeur totale d’un milliard de dollars. Elles ont présenté une diversité de produits, allant des dattes, olives, huile d’olive, huile de graines de courge, safran, fruits frais et légumes, aux produits transformés, eau minérale et chocolat.

Projets majeurs soutenus par les accords commerciaux

Le ministre Mohamed Boukhari a dévoilé lors d’une évaluation que ces contrats englobent à la fois l’investissement et l’exportation. Deux initiatives majeures sont notamment couvertes par ces accords : l’érection d’une usine de fabrication d’engrais et l’instauration d’une unité de méthanol avec une capacité annuelle d’un million de tonnes. Ces projets témoignent de la compétitivité des produits algériens sur les marchés européens et internationaux, qualifiée de « saut qualitatif » par le ministre.

Renforcement des relations économiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni

Le ministre Boukhari a souligné que les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Royaume-Uni ont atteint 1,7 milliard de dollars en 2024, dont 1,4 milliard d’exportations algériennes. Il a appelé à une revitalisation du Conseil d’affaires algéro-britannique pour stimuler la coopération économique. L’ambassadeur britannique à Alger, James Downer, a réitéré l’engagement de son pays à soutenir les entreprises algériennes dans leur expansion internationale. Cette réussite algérienne lors de l’IFE 2025 ouvre de nouvelles perspectives pour les exportations hors hydrocarbures, un élément clé de la stratégie économique nationale.