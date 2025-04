Algérie : Découvrez la ville classée parmi les plus sûres d’Afrique pour un voyage serein en 2025

L’Algérie, pays aux mille facettes, ne cesse de surprendre par sa richesse culturelle et historique. Mais saviez-vous qu’elle abrite également l’une des villes les plus sûres d’Afrique ? Un havre de paix où sécurité rime avec sérénité, idéal pour un voyage sans tracas.

C’est une destination qui a su se démarquer en 2025, attirant de plus en plus de voyageurs en quête d’authenticité et de tranquillité. Préparez-vous à découvrir cette ville algérienne qui fait la fierté de tout un continent. Restez avec nous pour un voyage virtuel inoubliable.

L’importance de la sécurité pour les touristes

La sécurité est un facteur déterminant pour les voyageurs lorsqu’ils sélectionnent leur destination. En effet, le sentiment de sécurité influence non seulement le choix du lieu de vacances, mais aussi l’image globale d’un pays et son industrie touristique. Chaque année, des entités spécialisées évaluent et classent les pays et leurs villes en fonction de leur niveau de sécurité.

Numbeo, une plateforme mondiale d’analyse des conditions de vie, est l’une d’entre elles. Selon son dernier classement, Alger, la capitale de l’Algérie, se positionne à la 244e place au niveau mondial avec un indice de sécurité de 49,13, et figure parmi les cinq villes les plus sûres en Afrique.

Les critères de classement de Numbeo

Numbeo évalue la sécurité des villes et des pays en se basant sur plusieurs critères. Parmi eux, le niveau de criminalité, qui a valu à Alger un score de 50,92. L’évolution de ce taux au cours des cinq dernières années est également prise en compte, avec pour la capitale algérienne une note de 58,09.

D’autres facteurs tels que la peur d’être victime d’agression ou de vol (51,23), la crainte de se faire dérober son véhicule (48,72) et l’appréhension d’être attaqué pour des raisons racistes (29,28) sont aussi considérés. Au niveau africain, Alger se distingue en se classant dans le top 5 des villes les plus sûres, malgré une 5e place mondiale avec un indice de sécurité de 49,13.

Comparaison de la sécurité en Algérie avec d’autres pays africains et maghrébins

Sur le plan continental, Alger se hisse dans le top 5 des villes les plus sûres, devancée par Alexandrie, Tunis, Addis-Abeba et Le Caire. Casablanca, au Maroc, suit à la sixième place. En ce qui concerne le classement des pays, l’Algérie se situe à la 100e position mondiale et à la 10e en Afrique, selon Numbeo.

Au niveau du Maghreb, elle est surpassée par la Tunisie et le Maroc, respectivement 70e et 84e mondialement. Le Rwanda, la Tunisie, le Ghana, le Soudan et la Zambie occupent le top 5 africain, tandis que l’Algérie est également devancée par l’Égypte, Maurice et l’Éthiopie.