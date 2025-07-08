Algérie : Découvrez l’écotourisme, une manière écoresponsable de voyager cet été 2025

L’Algérie, pays aux multiples facettes, offre une diversité de paysages et d’écosystèmes qui en font une destination privilégiée pour l’écotourisme. En cette année 2025, l’engouement pour les voyages écoresponsables est plus fort que jamais. L’écotourisme, qui allie respect de l’environnement et découverte culturelle, est une manière idéale de découvrir l’Algérie autrement.

Cet été, laissez-vous tenter par une aventure hors des sentiers battus, où la nature est reine et où chaque geste compte pour préserver notre planète. Préparez-vous à explorer l’Algérie sous un nouveau jour, à travers le prisme de l’écotourisme.

L’Algérie : une nouvelle destination pour l’écotourisme

En Algérie, le tourisme vert gagne du terrain. Avec ses paysages variés, allant des étendues sahariennes aux montagnes verdoyantes du nord, le pays s’engage dans une dynamique d’écotourisme. Ce secteur encore naissant vise à valoriser le patrimoine naturel tout en favorisant un développement local durable.

Les ministères de l’Environnement et du Tourisme soutiennent activement cette initiative, mettant en avant les parcs nationaux riches en biodiversité et les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des efforts sont également déployés pour former des guides écologiques et promouvoir des pratiques touristiques respectueuses de l’environnement.

Les parcs nationaux algériens : des joyaux de biodiversité

L’Algérie abrite plusieurs parcs nationaux, véritables trésors naturels aux écosystèmes diversifiés. Le parc national de Gouraya à Béjaïa offre un spectacle époustouflant entre mer et montagne, avec une biodiversité remarquable. Plus au sud, le parc national du Tassili n’Ajjer, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire les passionnés de randonnées et d’archéologie avec ses peintures rupestres millénaires et ses formations rocheuses singulières.

Le parc de Chrea, situé dans la wilaya de Blida, est également une destination prisée pour ses forêts de cèdres et ses sentiers écologiques. Ces sites exceptionnels constituent des atouts majeurs pour le développement de l’écotourisme en Algérie.

Des initiatives pour un tourisme durable et responsable

En Algérie, des actions concrètes sont mises en place pour promouvoir un tourisme durable. Des circuits alternatifs sont proposés par des associations locales et des start-ups, favorisant les déplacements doux, l’hébergement chez l’habitant et la découverte de l’artisanat local. À Tamanrasset, des agences spécialisées encouragent le respect des sites sensibles du Sahara en limitant les déchets et l’utilisation de véhicules motorisés.

Par ailleurs, des formations de guides écologiques sont organisées pour sensibiliser les visiteurs à la protection de l’environnement. Ces initiatives témoignent d’une volonté croissante de faire du tourisme un levier de préservation de la nature et de dynamisation des territoires.