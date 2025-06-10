Algérie : Découvrez les 10 importations majeures en provenance de France avant la tourmente économique

L’Algérie et la France entretiennent des relations commerciales historiques, marquées par des échanges importants. Avant que l’économie algérienne ne soit secouée par une tourmente économique, de nombreux produits français figuraient parmi les importations majeures du pays. Cet article vous propose un voyage dans le temps, pour découvrir ces dix importations françaises qui ont marqué le commerce bilatéral entre l’Algérie et la France avant 2025.

Un regard rétrospectif qui permet de mieux comprendre les enjeux économiques et commerciaux qui lient ces deux nations.

Le commerce franco-algérien avant la crise de 2023

Avant l’escalade des tensions politiques en 2023, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la France étaient florissants. La France se positionnait comme le deuxième fournisseur et le troisième client de l’Algérie, jouant un rôle majeur dans son économie. Les exportations algériennes vers la France s’élevaient à 6,4 milliards d’euros, tandis que les importations atteignaient 7,4% du total des importations algériennes.

Ces chiffres témoignent de l’importance de la France dans le commerce extérieur de l’Algérie, notamment au sein de l’Union européenne qui représentait 34% des importations et 64,5% des exportations algériennes.

La chute de la part de marché française en Algérie entre 2018 et 2023

Entre 2018 et 2023, la part de marché de la France en Algérie a connu une baisse significative, passant de 10,4% à 7,4%. Cette diminution peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont les tensions politiques entre les deux pays. En dépit de cette régression, la France demeurait en 2023 le deuxième fournisseur de l’Algérie, après la Chine, et son deuxième client, derrière l’Italie.

Les principaux produits importés de France étaient les médicaments, le lait, le blé et les véhicules de transport de marchandises. Cependant, malgré ces échanges, la crise politique a indéniablement impacté la position commerciale de la France en Algérie.

Les produits français essentiels à l’économie algérienne avant la crise

Avant la crise, l’Algérie importait de France une variété de produits essentiels à son économie. Les médicaments, tant en doses qu’en vrac, représentaient une part importante des importations, soulignant l’importance de la santé publique. Le lait et la crème de lait, ainsi que le blé, étaient également importés en grandes quantités, reflétant les besoins alimentaires du pays. Les véhicules de transport de marchandises, indispensables au commerce et à l’industrie, figuraient aussi parmi les principaux produits importés.

D’autres produits tels que le sang humain et animal, les mélanges de substances odoriférantes, les papiers et cartons, et les animaux vivants de l’espèce bovine complétaient cette liste. Ces importations témoignent de la diversité des besoins de l’Algérie et de l’importance de ses échanges avec la France.