Algérie : Découvrez les 15 exportations non-pétrolières qui dominent le marché en 2025

L’Algérie, connue pour être un géant du pétrole, a su diversifier son économie et se positionner sur d’autres marchés. En 2025, le pays nord-africain a réussi à exporter avec succès une variété de produits non-pétroliers. Cet article vous propose de découvrir les 15 exportations non-pétrolières qui dominent le marché algérien en 2025.

De l’agriculture à la technologie, en passant par l’artisanat, ces secteurs ont su tirer leur épingle du jeu et contribuer à l’économie nationale. Plongez dans cet univers fascinant et découvrez comment l’Algérie a su diversifier ses sources de revenus.

Bilan des exportations algériennes en 2023 : une baisse notable

En 2023, l’Algérie a connu une diminution de ses exportations, atteignant 57,1 milliards de dollars, soit une chute de 13,7% par rapport à l’année précédente. Les hydrocarbures, principaux produits d’exportation du pays, ont généré 52 milliards de dollars, marquant un recul de 12,09% comparé à 2022.

Les exportations hors hydrocarbures ont quant à elles totalisé plus de 5 milliards de dollars. Parmi les produits les plus exportés, on retrouve les engrais minéraux ou chimiques azotés, les ciments non pulvérisés et les solvants naphta.

Zoom sur les principaux produits hors hydrocarbures exportés par l’Algérie en 2023

En tête de liste des produits hors hydrocarbures exportés par l’Algérie en 2023, on retrouve les engrais minéraux ou chimiques azotés avec une valeur d’exportation de 168,1 milliards de dinars. Viennent ensuite les ciments non pulvérisés, appelés « clinkers », qui ont rapporté 101,4 milliards de dinars. Les dattes occupent la onzième place avec une valeur d’exportation de 9,871 milliards de dinars.

Malgré une baisse notable des exportations d’engrais par rapport à 2022, leur volume a augmenté, passant de près de trois millions de tonnes à 3,5 millions de tonnes. Quant aux dattes, elles ont connu une hausse tant en volume qu’en valeur, atteignant plus de 700 millions de dollars et dépassant les 83.000 tonnes.

Évolution des exportations de certains produits clés entre 2022 et 2023

En 2023, les exportations algériennes d’engrais ont connu une chute significative, passant de près de deux milliards de dollars en 2022 à un peu plus de 1,2 milliard de dollars. Paradoxalement, le volume exporté a augmenté, atteignant 3,5 millions de tonnes.

En revanche, les exportations de dattes ont progressé, tant en valeur qu’en volume, dépassant les 700 millions de dollars et les 83.000 tonnes. Il est également à noter que certains produits, tels que les turboréacteurs et les caroubes, présents dans la liste des produits les plus exportés en 2021, ont disparu de cette liste en 2023.