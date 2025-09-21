Algérie : Démarrage émotionnel de l’année scolaire 2025-2026, les nouveautés à découvrir

L’année scolaire 2025-2026 en Algérie s’annonce riche en émotions et en nouveautés. Un vent de changement souffle sur le système éducatif du pays, promettant une expérience d’apprentissage renouvelée pour les élèves.

Des innovations pédagogiques aux infrastructures modernisées, en passant par des programmes révisés, l‘école algérienne se transforme pour mieux répondre aux défis de demain.

Plongez au cœur de cette rentrée scolaire pas comme les autres et découvrez ce qui attend les élèves algériens pour cette nouvelle année académique.

Lancement de l’année scolaire 2025-2026 par le ministre de l’Éducation nationale

Ce dimanche 21 septembre a marqué le début officiel de l’année scolaire 2025-2026 en Algérie. L’événement a été inauguré par le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, depuis l’école primaire « Flissi Essghir » située à El Mohammadia, Alger.

▶️ #الدخول_المدرسي 2025 2026 : وزير #التربية_الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية #الجزائر pic.twitter.com/WSU6Ss5htn — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) September 21, 2025

Il était accompagné de plusieurs personnalités politiques dont le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi. Cette rentrée scolaire signifie le retour en classe pour près de 12 millions d’élèves, répartis dans environ 30 000 établissements à travers le pays.

Personnalités marquantes lors de l’événement

Outre le ministre de l’Éducation nationale, d’autres figures politiques ont également assisté à cet événement. Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, était présent, soulignant l’importance de la santé dans le contexte éducatif.

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a également participé, représentant l’autorité locale. Kamel Sanhadji, président de l’Agence nationale de Sécurité sanitaire, était là pour assurer le respect des normes sanitaires.

Enfin, Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, a assisté à l’événement, symbolisant l’engagement envers l’amélioration économique par l’éducation.

Impact de la rentrée scolaire sur le système éducatif algérien

Cette rentrée scolaire revêt une importance particulière, marquant le retour en classe de près de 12 millions d’élèves, répartis dans environ 30 000 établissements à travers l’Algérie. Ces chiffres témoignent de l’ampleur du défi que représente cette rentrée pour le système éducatif algérien.

Il s’agit non seulement d’assurer la continuité pédagogique pour tous ces élèves, mais aussi de garantir leur sécurité sanitaire dans un contexte encore marqué par la pandémie. Cette rentrée est donc un moment crucial pour le pays, qui doit concilier exigences éducatives et impératifs sanitaires.