Algérie-Emirats : Etihad persiste avec sa ligne directe Abu Dhabi-Alger, un pas audacieux pour 2025

L’Algérie et les Emirats Arabes Unis renforcent leurs liens dans le domaine de l’aviation. Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats, continue d’affirmer sa présence sur le marché algérien avec sa ligne directe Abu Dhabi-Alger. Une décision audacieuse qui s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à consolider sa position en Afrique du Nord.

Découvrez comment cette initiative pourrait redéfinir les relations commerciales et touristiques entre ces deux nations et pourquoi elle est si importante pour l’avenir de l’industrie aéronautique.

Etihad Airways confirme la mise en place d’une ligne directe Abu Dhabi-Alger

Malgré les rumeurs de désapprobation, Etihad Airways persiste et signe pour l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne entre Abu Dhabi et Alger. La compagnie émiratie a réaffirmé son intention de lancer cette ligne directe, avec une fréquence de trois vols hebdomadaires à partir de juillet prochain. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à l’achat sur le site internet de la compagnie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’expansion du réseau international d’Etihad Airways, offrant ainsi plus de choix de destinations à ses voyageurs. Malgré un démenti initial de l’aéroport d’Alger, la compagnie maintient son projet, renforçant ainsi sa position sur le marché aérien international.

La SGSIA dément l’annonce d’Etihad Airways

La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), qui gère l’aéroport d’Alger, avait initialement nié les affirmations d’Etihad Airways concernant l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Abu Dhabi. Cependant, malgré ce démenti, la compagnie émiratie persiste en incluant Alger dans sa liste de 15 nouvelles destinations prévues pour 2025 et 2026.

Aucune réaction n’a été enregistrée de la part de la SGSIA suite à cette réaffirmation. Il est à noter que les billets pour cette liaison sont toujours disponibles à la vente sur le site web d’Etihad Airways, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de confusion à cette situation déjà complexe.

Offre promotionnelle d’Etihad Airways : jusqu’à cinq millions de miles à gagner

Etihad Airways lance une offre promotionnelle alléchante pour ses voyageurs. En visitant les 15 nouvelles destinations prévues par la compagnie, dont Alger, les clients peuvent accumuler jusqu’à cinq millions de miles sur le tarif Etihad Guest. Pour participer à ce concours, il suffit de prendre un vol opéré par Etihad vers ou depuis chacune des nouvelles destinations.

Les trois premiers gagnants recevront respectivement cinq, trois et un million de miles. Malgré le démenti de l’aéroport d’Alger, la ligne Abu Dhabi – Alger est toujours disponible à la réservation sur le site de la compagnie, avec des vols prévus à partir de novembre prochain.