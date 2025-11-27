Algérie et Égypte, une alliance économique en marche pour atteindre 5 milliards de dollars d’échanges commerciaux

L’Egypte et l’Algérie envisagent de booster leurs échanges commerciaux bilatéraux à hauteur de 5 milliards de dollars.

Cette annonce, faite par les Premiers ministres des deux pays, s’inscrit dans une volonté commune d’intensifier la coopération dans divers secteurs prioritaires.

Vers une augmentation significative des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Égypte

Une annonce majeure a été faite par le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, concernant les relations commerciales entre l’Égypte et l’Algérie.


Les deux pays envisagent d’accroître leurs échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars dans un futur proche.

Cette décision ambitieuse a été révélée lors d’une conférence de presse que M. Madbouli a tenue conjointement avec son homologue algérien, Sifi Ghrieb.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des dirigeants des deux nations de renforcer leur coopération économique. Malgré une hausse de 18% en 2024, portant le volume des échanges à environ 1 milliard de dollars, ils aspirent à atteindre le seuil des 5 milliards de dollars dans les années à venir.

Secteurs prioritaires pour stimuler les échanges

Les deux pays ont identifié des secteurs industriels et de développement clés pour augmenter le volume des échanges.

Ils ont convenu d’un suivi régulier des progrès réalisés dans ces domaines, soulignant l’importance de leur engagement mutuel.

Les nouvelles réformes en Algérie facilitent vraiment l’investissement. Je prévois d’élargir mon entreprise grâce à ce partenariat avec des partenaires égyptiens.Madjid, 42 ans, entrepreneur

Plusieurs accords, mémorandums d’entente et programmes de coopération ont été signés entre l’Algérie et l’Égypte.


Ces documents couvrent divers domaines tels que l’habitat, la culture, le sport, la jeunesse, les archives, le développement local, la transition énergétique et la formation professionnelle, renforçant ainsi leur partenariat stratégique.

L’Algérie, un terrain fertile pour les investisseurs égyptiens

Le Premier ministre algérien a invité les investisseurs égyptiens à tirer parti des réformes institutionnelles et juridiques en cours en Algérie.

Il a souligné que ces changements offrent une opportunité prometteuse pour ceux qui cherchent à investir dans le pays.


Il est à noter que les échanges commerciaux bilatéraux entre l’Algérie et l’Égypte ont connu une croissance significative, atteignant environ 870 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2025, contre 622 millions de dollars sur la même période de l’année précédente.

