Algérie et Libye, un accord en vue pour redonner des ailes à leurs liaisons aériennes

L’Algérie et la Libye ont récemment conclu un accord pour relancer les liaisons aériennes entre les deux pays, suspendues depuis 2016.

Signé à Alger, ce texte prévoit notamment l’exploitation de vols passagers et de fret aérien, sous certaines conditions. Un pas important vers la normalisation des relations bilatérales.

Un accord historique pour relancer les liaisons aériennes Algéro-Libyennes

L’Algérie et la Libye ont conclu un accord majeur visant à rétablir les liaisons aériennes entre les deux nations.

Cet accord, signé à Alger, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.



Les autorités de l’aviation civile des deux pays ont apposé leurs signatures sur le texte, officialisant ainsi leur engagement à reprendre les vols.

Accompagné d’un mémorandum d’entente détaillant les premières modalités d’exploitation, cet accord a été finalisé au siège de l’Agence nationale de l’aviation civile en Algérie.

Il s’inscrit dans le cadre d’une coordination plus large entre les deux pays pour la reprise des services aériens.

Détails du mémorandum d’entente

Le mémorandum d’entente, qui accompagne l’accord, établit les premières conditions d’exploitation. Il sert de guide pour la reprise des vols entre l’Algérie et la Libye, définissant les règles initiales pour le bon fonctionnement des liaisons aériennes.

La signature de ce document crucial a eu lieu au siège de l’Agence nationale de l’aviation civile en Algérie.

Elle a rassemblé une délégation de l’aviation civile libyenne ainsi que des responsables algériens du secteur, soulignant l’importance de la coopération institutionnelle entre les deux pays.

La reprise des vols : une bouffée d’oxygène pour les compagnies aériennes !

Les conditions de reprise des vols entre la Libye et l’Algérie permettront à chaque compagnie aérienne désignée d’assurer jusqu’à 14 vols de passagers par semaine.

En outre, l’accord prévoit l’exploitation de vols dédiés au transport de fret aérien, dans le respect des quotas établis.

L’accord entrera en vigueur après la signature officielle par les autorités de l’aviation civile des deux pays et l’achèvement des procédures réglementaires internes.

Les compagnies aériennes désignées seront ensuite autorisées à organiser leurs programmes de vols selon les dispositions prévues.

Pour rappel, les vols entre Alger et Tripoli avaient été suspendus depuis le 29 janvier 2016, sans explication précise.