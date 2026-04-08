Algérie et Mauritanie en pourparlers pour un accord commercial privilégié sur une sélection de 20 produits

Lors de la 10ème session du Conseil des hommes d’affaires algéro-mauritaniens, les ministres du Commerce de l’Algérie et de la Mauritanie ont annoncé le début des négociations pour un accord commercial préférentiel.

4 dans le but de renforcer leur coopération économique et commerciale.

Lancement des pourparlers algéro-mauritaniens : une rencontre de haut niveau

La 10ème session du Conseil des hommes d’affaires algéro-mauritaniens a été marquée par la présence de personnalités influentes. Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, et Zeinebou Mint Ahmeddnah, ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, ont co-présidé cette réunion importante qui s’est déroulée au siège du ministère.

📍#بالصور.. وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات #كمال_رزيق يستقبل وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية #زينب_بنت_أحمدناه للاشراف على افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري–الموريتاني pic.twitter.com/kPcQGGXtfB — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) April 7, 2026



Cette rencontre revêt une importance particulière pour les relations commerciales entre l’Algérie et la Mauritanie.

Elle a notamment été l’occasion d’annoncer le début des négociations pour un accord commercial préférentiel couvrant 20 produits prioritaires, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux pays.

Un accord commercial privilégié : les produits concernés

Cet accord, annoncé par les deux ministres, vise à établir des préférences douanières pour 20 produits prioritaires des deux pays.

Ces produits bénéficieront d’un accès facilité aux marchés algérien et mauritanien, favorisant ainsi leur exportation. Les bénéfices attendus de cet accord sont multiples.

Outre l’encouragement des exportations, il permettra également de renforcer la coopération économique et commerciale entre l’Algérie et la Mauritanie, contribuant au développement des échanges commerciaux.

Renforcement de la coopération économique : les propositions

Des recommandations ont été formulées pour intensifier la coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie.

L’accent a été mis sur le développement des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays, afin de stimuler les échanges commerciaux.

Signature du procès-verbal : une étape clé

La 10ème session du Conseil des hommes d’affaires algéro-mauritanien s’est conclue par la signature du procès-verbal.

Cette formalité administrative marque une avancée significative dans les relations économiques entre les deux nations.