Algérie et Tunisie se rapprochent avec l’ouverture imminente de deux nouvelles lignes de bus

Deux nouvelles lignes de bus internationales vont bientôt relier l’Algérie et la Tunisie, répondant à une demande croissante de voyageurs.

La Société nationale tunisienne de transport interurbain (SNTRI) en partenariat avec l’Entreprise publique économique universitaire de transport et de services algérienne, annonce le lancement imminent de ces liaisons routières entre plusieurs villes importantes des deux pays.

Un rapprochement Algéro-Tunisien par la route : deux nouvelles lignes de bus internationales en service

Un nouveau pas vers le renforcement des liens entre l’Algérie et la Tunisie est franchi avec la mise en service prochaine de deux nouvelles lignes de bus internationales.

Ces liaisons routières, annoncées par la Société nationale tunisienne de transport interurbain (SNTRI), permettront de connecter plusieurs villes majeures des deux pays, répondant ainsi à une demande croissante de voyageurs.

Les premiers départs sont attendus cette semaine sur les axes Tunis-Alger et Tunis-Annaba. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à consolider les relations bilatérales et faciliter les échanges entre les peuples algérien et tunisien.

La SNTRI et l’Entreprise publique économique universitaire de transport et de services : acteurs clés de cette initiative

La Société nationale tunisienne de transport interurbain (SNTRI) est à la tête de ce projet ambitieux. En collaboration avec l’Entreprise publique économique universitaire de transport et de services, représentant l’Algérie, ces deux entités travaillent conjointement pour assurer le succès de ces nouvelles liaisons.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’État visant à renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie. Elle vise également à consolider les relations entre les deux pays, facilitant ainsi les échanges entre leurs peuples respectifs.

Informations pratiques pour votre voyage en bus entre la Tunisie et l’Algérie

Les lignes de bus Tunis-Alger et Tunis-Annaba seront opérationnelles dès le 12 et 13 mars 2026 respectivement. Pour Tunis-Alger, les départs se feront les jeudis et samedis à 20 heures depuis la station de Bab Alioua à Tunis.

Quant à la ligne Tunis-Annaba, elle bénéficiera de quatre rotations par semaine avec des départs prévus les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 7 heures du matin depuis la station de Bab Saadoun à Tunis.

Les réservations peuvent être effectuées à l’avance auprès des gares routières de Bab Saadoun et de Bab Alioua ou dans les différentes agences commerciales de la SNTRI. N’oubliez pas d’avoir un passeport valide pour ces trajets internationaux, y compris pour les enfants.