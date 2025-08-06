Algérie : Explosion de la capitalisation boursière, atteint 745 milliards DA en juin

L’Algérie connaît une véritable effervescence sur son marché boursier. En effet, la capitalisation boursière du pays a atteint des sommets inédits en juin dernier, s’élevant à 745 milliards de dinars algériens. Cette performance exceptionnelle témoigne de la dynamique économique positive qui anime l’Algérie.

Cet article se propose d’analyser les facteurs qui ont contribué à cette explosion de la capitalisation boursière et d’envisager les perspectives futures pour le marché financier algérien. Restez connectés pour découvrir comment l’Algérie est parvenue à réaliser cet exploit économique.

Explosion des transactions à la Bourse d’Alger au premier semestre 2025

Le premier semestre 2025 a été marqué par une croissance spectaculaire des échanges à la Bourse d’Alger. Selon la Commission d’organisation et de surveillance des opérations en Bourse (Cosob), la valeur des actions échangées a grimpé à 4,5 milliards DA, contre 1,35 milliard DA lors du premier semestre 2024, soit une augmentation impressionnante de 235%.

Le volume global des titres échangés a également connu une hausse significative, passant de 655.600 unités à 2,1 millions d’unités, soit une progression de 232,8%. Le mois d’avril a été le plus actif avec plus de 944.000 titres échangés.

Augmentation remarquable des ordres de vente et d’achat à la Bourse d’Alger

Le premier semestre 2025 a également vu une augmentation significative des ordres de vente et d’achat. Les ordres de vente ont bondi de 193%, atteignant 19 millions de titres, contre 6,4 millions un an plus tôt. De même, les ordres d’achat ont connu une croissance de 246%, totalisant 9,8 millions de titres, contre 2,8 millions au premier semestre 2024.

Cette hausse notable des transactions a eu un impact positif sur la capitalisation boursière globale qui s’est élevée à plus de 745,4 milliards DA en fin juin, contre environ 520 milliards DA en janvier. Ces chiffres témoignent de la dynamique positive du marché boursier algérien.

Deux nouvelles introductions dynamisent la Bourse d’Alger

Le premier semestre 2025 a été marqué par l’introduction de deux nouveaux acteurs à la Bourse d’Alger : la Banque de développement local (BDL) et Moustachir, une startup spécialisée dans le consulting. Ces introductions ont contribué à l’augmentation de la capitalisation boursière globale qui a atteint plus de 745,4 milliards DA en fin juin.

La Bourse d’Alger compte désormais huit titres cotés, dont Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi, Saidal, le Crédit populaire d’Algérie (CPA), la BDL, AOM Invest SPA et Moustachir. Cette diversification du marché boursier algérien témoigne de son attractivité croissante pour les entreprises locales et internationales.