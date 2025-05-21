Algérie : Explosion du nombre d’exportateurs, plus de 2 000 recensés en 2025 !

L’Algérie connaît une véritable révolution économique. En effet, le pays a vu le nombre de ses exportateurs exploser ces dernières années, atteignant plus de 2 000 en 2025. Cette dynamique positive est le fruit d’une politique volontariste et ambitieuse visant à diversifier l’économie nationale et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Dans cet article, nous allons explorer les facteurs qui ont contribué à cette croissance impressionnante et les perspectives qu’elle ouvre pour l’avenir.

Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie est parvenue à se hisser parmi les grands acteurs du commerce international.

Le dynamisme des exportations algériennes : une analyse sur cinq ans

Durant les cinq dernières années, l’Algérie a connu une augmentation significative du nombre d’exportateurs. Selon Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, entre 1900 et 2000 exportateurs de marchandises et environ 400 exportateurs de services ont été enregistrés. En 2024, 226 exportateurs ont franchi le cap du million de dollars de revenus, dont 146 dans le secteur des marchandises et 80 dans celui des services.

L’objectif pour 2025 est ambitieux : atteindre 10 milliards de dollars d’exportations, un défi que l’Algérie compte relever grâce à une stratégie efficace de partenariat entre l’administration et les opérateurs économiques.

Modernisation et expansion des infrastructures de transport : un levier pour les exportations

Le secteur du transport joue un rôle crucial dans la promotion des exportations algériennes. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé l’arrivée d’un deuxième avion-cargo fin mai pour renforcer la flotte de la compagnie aérienne de fret. Par ailleurs, des appels d’offres internationaux sont en cours pour l’acquisition de nouveaux trains destinés au transport de passagers et de marchandises.

Enfin, le projet d’extension du métro d’Alger vers l’aéroport progresse à un rythme soutenu, ce qui devrait faciliter le transit des voyageurs et des marchandises. Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté d’améliorer et d’élargir les infrastructures de transport pour soutenir l’essor des exportations.

Amélioration des services portuaires et maritimes : une avancée majeure pour l’économie algérienne

Les ports algériens ont franchi un cap important en adoptant un système de travail continu, fonctionnant 7j/7 et 24h/24. Cette initiative, décidée par le président Abdelmadjid Tebboune, a permis d’améliorer significativement la qualité du service portuaire. Parallèlement, le dossier des navires immobilisés est en cours de résolution, avec deux navires qui seront remis en service cette semaine.

En outre, des démarches sont en cours pour l’ouverture d’une ligne maritime reliant l’Algérie à plusieurs pays arabes et européens. Enfin, les efforts se poursuivent pour réduire la durée moyenne de chargement et de déchargement des navires à 48 heures, contre cinq jours actuellement, optimisant ainsi la fluidité des opérations.