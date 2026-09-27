Algérie Ferries ajoute une traversée début octobre, une aubaine pour les voyageurs

Algérie Ferries enrichit son offre avec une nouvelle traversée entre Marseille et Oran, prévue pour octobre 2026.

Cette initiative vise à renforcer les liaisons maritimes en Méditerranée, offrant ainsi aux voyageurs une option supplémentaire pour rejoindre l’Algérie depuis la France. Réservations et informations disponibles auprès des agences agréées.

Une nouvelle liaison entre Marseille et Oran

Algérie Ferries a récemment annoncé l’ajout d’une traversée supplémentaire entre Marseille et Oran, prévue pour le samedi 3 octobre 2026.

Cette initiative vise à offrir une option de voyage supplémentaire aux passagers souhaitant se rendre en Algérie depuis la France. Le navire El Djazaïr II sera utilisé pour cette occasion, avec un départ programmé à 12h00.

Les voyageurs intéressés par cette nouvelle liaison sont invités à se rapprocher des agences agréées d’Algérie Ferries pour obtenir des informations sur les réservations et les disponibilités.

Une opportunité pour les voyageurs

Cette traversée supplémentaire représente une véritable aubaine pour les voyageurs, en renforçant temporairement l’offre de la compagnie sur la ligne Marseille – Oran.

Elle permet de répondre à une demande croissante de liaisons maritimes entre la France et l’Algérie, offrant ainsi plus de flexibilité aux passagers.

En intégrant cette rotation à son programme, Algérie Ferries contribue au renforcement des échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Cette initiative souligne l’importance de développer des connexions maritimes régulières, facilitant ainsi les déplacements et les échanges culturels entre les deux pays.

Réservez dès maintenant

Pour garantir votre place à bord de cette traversée exceptionnelle, il est essentiel d’anticiper vos réservations.

Les passagers intéressés sont encouragés à contacter les agences agréées d’Algérie Ferries pour obtenir des informations sur les disponibilités et les modalités de réservation.

N’hésitez pas à appeler les numéros suivants pour toute assistance : 021 000451, 021 000252, 021 000459, 021 000631, 021 000813, et 021 112494. Assurez-vous également de vous renseigner sur les formalités nécessaires via les canaux officiels de la compagnie pour un voyage sans souci.