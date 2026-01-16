Algérie Ferries apporte des clarifications sur la liaison Skikda-Marseille, voici ce qu’il faut savoir

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale, a récemment partagé des détails essentiels concernant la traversée Skikda-Marseille du 15 janvier 2026.

Soulignant l’importance du respect des horaires d’enregistrement pour un embarquement sans encombre, elle invite ses clients à se présenter à l’heure et met à leur disposition des lignes téléphoniques dédiées pour toute question ou problème éventuel.

La traversée skikda-marseille : ce que algérie ferries a annoncé

Cette annonce, très attendue par les voyageurs, concerne principalement les horaires d’enregistrement des passagers. Selon le communiqué de la compagnie, l’enregistrement débutera à 08h00 et se terminera à 13h00.

Algérie Ferries insiste sur l’importance du respect de ces horaires pour assurer un embarquement sans encombre.

Un strict respect des horaires facilite non seulement l’organisation portuaire, mais évite également tout retard ou désagrément qui pourrait affecter la traversée.

Le rôle crucial des passagers dans l’organisation portuaire

Pour garantir un embarquement fluide, Algérie Ferries encourage vivement ses clients à se présenter à l’heure exacte pour leur enregistrement.

Cette mesure permet d’optimiser les opérations portuaires et de prévenir tout retard ou désagrément qui pourrait perturber la traversée.

Par ailleurs, la compagnie maritime a mis en place des lignes téléphoniques dédiées pour répondre aux questions de ses clients.

Ces lignes, accessibles pendant les heures d’ouverture, offrent des informations précises sur le voyage et permettent de résoudre efficacement toute problématique éventuelle.

Algérie ferries : un engagement pour une traversée agréable et sécurisée

Algérie Ferries s’engage à offrir une expérience de voyage optimale. La compagnie met tout en œuvre pour assurer une traversée agréable et sécurisée, invitant ses passagers à suivre les instructions données pour éviter tout désagrément.

Pour toute information supplémentaire sur les modalités de voyage ou des conseils d’embarquement, les voyageurs sont invités à consulter les annonces officielles ou à contacter directement le service client de la compagnie.