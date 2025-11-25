Algérie Ferries bouleverse son calendrier, les voyageurs devront s’adapter rapidement

Algérie Ferries a récemment annoncé un ajustement exceptionnel de son calendrier de départs, affectant plusieurs trajets entre l’Algérie et l’Europe.

Ces modifications, dues à des nécessités organisationnelles, concernent notamment les traversées d’Oran à Marseille, de Marseille à Skikda et de Skikda à Marseille fin novembre 2025. L’entreprise s’excuse pour les désagréments occasionnés et invite ses passagers à vérifier leurs réservations.

Algérie Ferries ajuste son calendrier de départs

Par exemple, la traversée d’Oran à Marseille, initialement prévue le 27 novembre 2025, est avancée au 26 novembre 2025 à 11h00.

De même, la traversée de Marseille à Skikda aura lieu le 27 novembre 2025 à 19h00, au lieu du 28. Enfin, celle de Skikda à Marseille est reprogrammée pour le 28 novembre 2025 à 18h00, au lieu du 29. Ces ajustements visent à optimiser l’organisation des départs et la gestion des flux de passagers.

Optimisation de l’organisation et gestion des flux

J’ai dû revoir mon itinéraire après l’annonce, mais le nouveau planning m’arrange finalement davantage. Les horaires avancés m’ont permis de mieux organiser mon arrivée en France.

Mokrane, 42 ans, consultant en logistique

Ces ajustements, principalement sur les trajets reliant l’Algérie à la France, permettront une meilleure coordination logistique et opérationnelle.

La compagnie maritime a présenté ses excuses pour les éventuels désagréments causés par ces changements. Elle assure avoir mis en place des mesures pour faciliter l’adaptation des voyageurs aux nouveaux horaires, tout en garantissant la continuité du service et la qualité de l’accueil à bord.

Informations et ajustements de billets

Pour obtenir des informations actualisées, les passagers peuvent se rendre sur le site web d’Algérie Ferries ou contacter les services clientèles.

Ces derniers sont également disponibles pour toute demande d’information supplémentaire ou pour effectuer des ajustements concernant leurs billets.