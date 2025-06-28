Algérie Ferries clarifie la situation : son bateau bloqué à Marseille, voici les détails

L’Algérie Ferries, l’une des principales compagnies de navigation en Méditerranée, se retrouve au cœur d’une situation complexe. Un de ses navires est actuellement immobilisé dans le port de Marseille, suscitant de nombreuses interrogations et inquiétudes. Face à cette situation, la compagnie a décidé de prendre la parole pour apporter des éclaircissements. Cet article vous propose de découvrir les détails de cette affaire qui fait grand bruit.

Restez connectés pour comprendre les tenants et aboutissants de ce blocage inattendu et ses répercussions sur les voyageurs et le secteur maritime.

Clarifications sur la situation du navire El Venizelos à Marseille

Algérie Ferries a récemment fourni des détails sur la rétention de son navire, l’El Venizelos, au port de Marseille. Cette mesure est le fruit d’une inspection planifiée par les autorités portuaires marseillaises, une procédure courante visant à garantir la sécurité des navires. L’inspection a révélé la nécessité d’améliorer certains équipements à bord pour optimiser leur fonctionnement et leur efficacité.

Il est essentiel de souligner que cette rétention ne remet pas en question la sécurité du navire, mais vise plutôt à améliorer certains aspects techniques pour se conformer aux normes internationales de sécurité.

Impact minimal sur le programme estival d’Algérie Ferries

Malgré l’incident de rétention du navire El Venizelos, Algérie Ferries assure que le programme de traversées estivales 2025 ne sera pas perturbé. Les autres bateaux de la flotte continuent d’assurer les liaisons régulières entre l’Algérie et l’Europe. Un plan de remplacement a été mis en place pour compenser temporairement l’absence d’El Venizelos, garantissant ainsi la continuité des services.

La compagnie maritime reste déterminée à offrir une qualité de service ininterrompue à ses passagers, malgré cette situation.

Communication transparente d’Algérie Ferries avec ses clients

Algérie Ferries a mis en place plusieurs canaux de communication pour maintenir un dialogue ouvert avec ses clients. Les passagers peuvent obtenir des informations supplémentaires ou poser leurs questions via les numéros 021.64.43.74 ou 3307. La compagnie s’est engagée à offrir des services de qualité et à répondre à toutes les préoccupations de ses clients, malgré la rétention temporaire du navire El Venizelos.

L’incident à Marseille n’aura qu’un impact minime sur les opérations d’Algérie Ferries. Malgré les améliorations techniques demandées par les autorités portuaires, la compagnie continue de répondre à la demande estivale grâce à sa flotte en service.