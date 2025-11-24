Algérie Ferries contrainte de reporter plusieurs traversées, les voyageurs dans l’incertitude

Face à des conditions météorologiques défavorables, Algérie Ferries annonce le report de plusieurs traversées entre l’Algérie et l’Europe, dont celles reliant l’Algérie à la France.

Cette décision vise à garantir la sécurité des passagers et respecter les normes de sécurité maritime. Les passagers concernés seront informés des nouveaux horaires et des ajustements nécessaires pour leurs réservations.

Algérie Ferries face aux caprices de la météo : des traversées reportées

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale, a dû reprogrammer plusieurs de ses traversées en raison de prévisions météorologiques défavorables pour la fin de cette semaine.

Ces modifications concernent principalement les trajets entre les ports algériens et européens, avec un impact significatif sur les liaisons entre l’Algérie et la France.

Cette décision vise à assurer la sécurité des passagers et à respecter les normes de sécurité maritime en cas de mauvais temps.

D’après une annonce faite par Algérie Ferries dimanche 23 novembre, plusieurs départs ont été reportés suite à l’évaluation des conditions climatiques attendues.

Les trajets tels que « Alger-Marseille » et « Marseille-Skikda », initialement prévus pour le 24 novembre 2025, ont été reprogrammés pour des dates ultérieures. Ces ajustements sont nécessaires pour garantir la sécurité des passagers lors de ces traversées.

Quels sont les départs impactés par ces changements ?

Le trajet « Alger-Marseille » du 24 novembre 2025 est l’un des plus touchés. Initialement prévu pour cette date, il a été reprogrammé pour le lendemain, le 25 novembre 2025.

Ce report est dû à une évaluation des conditions météorologiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité des passagers.

D’autres lignes maritimes entre l’Algérie et la France sont également concernées par ce report. Les traversées « Marseille-Skikda » et « Skikda-Marseille », très prisées par les voyageurs, ont aussi été décalées. Algérie Ferries assure que toutes les mesures nécessaires seront prises pour informer les passagers des nouveaux horaires.

Comment Algérie Ferries gère-t-elle cette situation imprévue ?

Algérie Ferries a mis en place une stratégie de communication efficace pour informer ses passagers des changements.

J’avais organisé mon trajet pour arriver en France à une date précise. Le décalage complique tout, mais la compagnie nous tient bien informés. On voit que les équipes essaient vraiment de limiter les désagréments.

Sabrina, 29 ans, étudiante en mobilité

Les voyageurs concernés par ces modifications seront contactés directement par la compagnie pour être informés des nouveaux horaires et des démarches à suivre pour ajuster leurs réservations.

La sécurité des passagers et des équipages est une priorité pour Algérie Ferries. Des mesures de compensation seront également mises en place pour les passagers affectés par ces changements, soulignant ainsi l’engagement de la compagnie envers ses clients en ces temps incertains.