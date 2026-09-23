Algérie Ferries décale deux traversées Marseille-Alger : les nouvelles dates à retenir

Le programme d’Algérie Ferries connaît de nouveaux changements en septembre. Deux traversées entre Marseille et Alger, prévues les 23 et 24 septembre, ont été reportées de plusieurs jours. Voici les nouvelles dates et les explications communiquées par la compagnie.

Deux traversées Marseille-Alger reportées de plusieurs jours

Algérie Ferries a annoncé le lundi 21 septembre une nouvelle modification de son programme de traversées. La compagnie maritime explique que ce changement intervient en raison d’une situation « indépendante de sa volonté », entraînant le décalage de deux rotations initialement prévues cette semaine.

La première concerne la liaison Alger-Marseille, programmée le mercredi 23 septembre. Au lieu de partir à cette date, le navire effectuera finalement la traversée le samedi 26 septembre à 12h00, soit trois jours plus tard que prévu.

La seconde modification concerne le trajet Marseille-Alger prévu le jeudi 24 septembre. Son départ est désormais fixé au lundi 28 septembre à 12h00, représentant un report de quatre jours. Les passagers concernés doivent donc tenir compte de ces nouvelles échéances pour organiser leur déplacement.

Le Badji Mokhtar III toujours immobilisé en Grèce

Ces perturbations interviennent alors que la flotte d’Algérie Ferries reste réduite. Le Badji Mokhtar III, navire amiral de la compagnie, est actuellement immobilisé dans un chantier naval en Grèce dans le cadre de son arrêt technique annuel.

Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle saisie ou une panne majeure, Algérie Ferries a démenti ces informations. La compagnie affirme que le navire fait l’objet de travaux techniques planifiés et que leur durée a été prolongée en raison de contraintes rencontrées pendant l’opération.

Le maintien du navire au chantier limite toutefois les capacités disponibles pour assurer l’ensemble du programme international de la compagnie.

Une flotte réduite à trois car-ferries pour assurer les rotations

En l’absence du Badji Mokhtar III, Algérie Ferries doit actuellement s’appuyer sur trois car-ferries : le Tariq Ibn Ziyad, le Djazair II et le Tassili II. Cette configuration réduit les marges de manœuvre de la compagnie lorsqu’une modification technique ou opérationnelle affecte le calendrier.

Les reports annoncés en septembre s’inscrivent ainsi dans une période où la compagnie doit adapter ses rotations avec une flotte limitée. Pour les voyageurs concernés par les liaisons Marseille-Alger, les nouvelles heures de départ communiquées officiellement constituent donc les références à prendre en compte pour leurs déplacements.

Algérie Ferries a enfin présenté ses excuses aux passagers concernés et assuré prendre les mesures nécessaires afin de limiter les conséquences de ces changements sur leur voyage.