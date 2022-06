Algérie-Ferries : des traversées quasi-vide, Que se passe-t-il ?

Situation scandaleuse pour la compagnie Algérie-Ferries ! Alors que la compagnie maritime algérienne commence à ouvrir ses portes pour cette saison estivale, une récente traversée de la compagnie se fait presque à vide. De son côté, la compagnie Française se rue vers une croissance sans précédent de la demande des billets de voyage à destination d’Algérie. Tous les détails dans cet article.

Deux bateaux de la compagnie Algérie Ferries quasi-vides

Algérie-Ferries est de nouveau à la première loge des critiques. Précédemment, la compagnie Algérienne a déjà reçu des vives critiques à l’égard du déroulement de la vente des billets à destination d’Algérie. Et revoilà que deux bateaux presque vides débarquent pour la desserte maritime Marseille-Alger.

En effet, le navire Badji Mokhtar 3 a débarqué avec seulement 75 passagers et 30 voitures, alors qu’il a une capacité d’accueil estimée à 600 voitures. La réciprocité est sans aucun doute la plus alarmante. En effet, la desserte maritime Française a permis de transporter plus de 1000 passagers le même jour. Même cas pour le navire Tassili 2. Pour une capacité d’accueil culminant les 1320 passagers et 300 véhicules, il a accosté au port algérien avec seulement 30 passagers et 20 véhicules. Derrière cette traversée alarmante, une défaillance du système de réservation en ligne occasionnant une difficulté voire une impossibilité pour les ressortissants algériens d’acheter un billet. Pour sa part, le député a dénoncé une mauvaise gestion au sein même de la compagnie.

Algérie-Ferries : limogeage du patron de la compagnie

L’agence Français n’a pas ménagé ses propos à la vue de cette situation scandaleuse et alarmante. En effet, de nombreux ressortissants algériens ont vécu des nuits blanches devant les agences en France pour faire une réservation de place pour la compagnie maritime Algérie-Ferries. Pire encore, des bousculades ont été constatés dans différentes villes de France.

En ébullition, le gouvernement Algérien n’a pas hésité à prendre une décision ferme à l’égard de deux hauts responsables de la compagnie maritime Algérie-Ferries. Kamel Issad et Kamal Idalia ont été retirés respectivement de leur fonction de PDG de l’Algérie-Ferries et de chef d’escale à Alger. Cette purge a par ailleurs suscité de vives réactions au sein même de la compagnie et sur la toile.

Toutefois, le gouvernement a déclaré que ces décisions ont été prises sur un ton diplomatique. Selon un communiqué de la présidence, ces deux responsables de la compagnie Algérie-Ferries ont effectué un acte attentatoire à l’image du pays, étant donné que Algérie-Ferries représente la compagnie maritime publique et nationale de l’Algérie. Par ailleurs, leur comportement a porté atteinte aux intérêts des citoyens.