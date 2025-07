Algérie Ferries dévoile un service innovant : tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté maritime

Algérie Ferries, l’entreprise leader dans le transport maritime en Méditerranée, fait une nouvelle fois parler d’elle. Toujours à la pointe de l’innovation, elle vient de dévoiler un service inédit qui promet de révolutionner notre façon de voyager en mer. Sans dévoiler tous les détails de cette nouveauté maritime, nous pouvons déjà vous dire que ce nouveau service est le fruit d’une technologie avancée et d’un désir constant d’améliorer l’expérience client.

Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur cette innovation majeure. Restez à bord, le voyage ne fait que commencer !

Algérie Ferries inaugure un service de fret sur la ligne Oran-Alicante

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale, a récemment dévoilé une nouvelle prestation axée sur le transport de marchandises. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une diversification des services proposés par l’entreprise. Le service de fret sera exclusivement disponible sur la liaison entre Oran et Alicante. Des espaces conséquents ont été aménagés à bord des navires pour accueillir divers types de produits.

Les opérateurs économiques peuvent dès maintenant réserver ce service via plusieurs points de contact mis à disposition par Algérie Ferries. Ce nouveau système organisé offre une gestion optimisée des espaces à bord et une distinction claire entre les zones réservées aux marchandises et celles destinées aux passagers.

Une gestion optimisée des espaces à bord pour une meilleure expérience

Algérie Ferries a mis en place un système d’aménagement efficace à bord de ses navires. Des zones spécifiques ont été dédiées au stockage des marchandises, garantissant ainsi une séparation nette avec les espaces réservés aux passagers. Cette organisation permet non seulement une meilleure gestion des espaces, mais aussi une amélioration significative de l’expérience à bord pour tous les usagers.

Les opérateurs économiques peuvent dès maintenant profiter de ce service innovant et structuré, en effectuant leurs réservations via les différents points de contact proposés par la compagnie maritime nationale.

Algérie Ferries répond aux besoins des micro-importateurs

La mise en place de ce service par Algérie Ferries s’inscrit dans le contexte récent de régularisation du commerce transfrontalier, notamment des activités autrefois informelles, les « cabas ». La ligne Oran-Alicante, la plus courte liaison maritime entre l’Algérie et le sud de l’Europe, est idéale pour ce nouveau service.

Avec la reprise totale des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne, Algérie Ferries espère attirer les entreprises des deux pays avec cette offre. Le but est de capter une partie du trafic de marchandises entre ces deux pays, tout en offrant une solution structurée aux micro-importateurs régularisés.