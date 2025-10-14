Algérie Ferries dévoile une offre alléchante pour ses voyages vers la France, les voyageurs en émoi

Algérie Ferries dévoile une promotion exceptionnelle sur ses liaisons maritimes entre l’Algérie et Marseille. Des tarifs attractifs sont proposés, notamment pour les traversées Alger-Marseille et Skikda-Marseille.

50 % de réduction Des offres exceptionnelles pour encourager les réservations vers Marseille et d’autres ports.

Cette initiative s’inscrit dans une politique commerciale de réductions allant jusqu’à 50% et d’une réservation anticipée étendue pour des trajets jusqu’à fin 2026.

Algérie Ferries frappe fort avec une offre promotionnelle inédite !

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale, a récemment dévoilé une offre promotionnelle exceptionnelle sur plusieurs de ses lignes maritimes reliant l’Algérie à la France.

Cette annonce, diffusée sur les réseaux sociaux le 12 octobre 2025, concerne spécifiquement les liaisons entre les ports algériens et le port français de Marseille. Les tarifs attractifs s’appliquent aux traversées depuis Alger, Oran et Skikda vers Marseille, avec des prix débutant à 21 620 DZD sans véhicule.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une politique commerciale ambitieuse initiée plus tôt dans l’année par Algérie Ferries.

En effet, la compagnie avait déjà prolongé une offre de réductions pouvant atteindre 50% jusqu’au 31 octobre 2025. Cette stratégie vise à faciliter la mobilité des passagers tout en maintenant une attractivité tarifaire sur les lignes maritimes vers la France.

Quels sont les tarifs proposés pour les traversées vers Marseille ?

Algérie Ferries a détaillé les tarifs de ses liaisons maritimes vers Marseille. Pour les traversées Alger-Marseille et Skikda-Marseille, les prix commencent à 21 620 DZD sans véhicule. Si vous voyagez avec une voiture, le tarif de base est de 53 120 DZD.

Ligne Sans véhicule Avec véhicule Type de billet Alger – Marseille 21 620 DZD 53 120 DZD Aller simple Skikda – Marseille 21 620 DZD 53 120 DZD Aller simple Oran – Marseille 22 520 DZD 59 020 DZD Aller simple

Quant à la ligne Oran-Marseille, le billet sans véhicule est proposé à partir de 22 520 DZD. Avec un véhicule, le tarif initial est fixé à 59 020 DZD. Ces tarifs concernent uniquement les billets aller simple, comme précisé par la compagnie.

Planifiez dès maintenant vos voyages jusqu’en 2026 !

Algérie Ferries a mis en place une politique de réservation anticipée étendue, permettant aux voyageurs de planifier leurs déplacements maritimes jusqu’à la fin de l’année 2026. Cette mesure, annoncée le 1er septembre 2025, concerne l’ensemble des trajets reliant l’Algérie à plusieurs destinations européennes.

Cette initiative offre aux passagers la possibilité de prévoir leurs voyages sur une période de plus d’une année.

Pouvoir réserver pour l’année prochaine, c’est un vrai plus. Je peux organiser mes vacances sereinement. Samir, 29 ans, étudiant en France

Ainsi, Algérie Ferries continue de faciliter la mobilité de ses clients tout en proposant des offres attractives pour les liaisons vers la France et d’autres destinations européennes.