Algérie Ferries dévoile une offre inédite : 50% de réduction pour une traversée exceptionnelle

L’opérateur maritime Algérie Ferries, connu pour ses traversées entre l’Algérie et la France, surprend une fois de plus avec une offre inédite. En effet, la compagnie propose une réduction exceptionnelle de 50% pour une expérience de voyage unique.

Cette initiative, qui intervient dans un contexte de reprise progressive du tourisme après plusieurs années difficiles, est une véritable aubaine pour les voyageurs en quête d’évasion à moindre coût.

Découvrez dans cet article tous les détails de cette offre alléchante et comment en profiter.

Algérie Ferries dévoile une offre promotionnelle alléchante

Algérie Ferries a récemment lancé une offre promotionnelle attrayante, offrant jusqu’à 50% de réduction sur certaines traversées. Cette initiative, annoncée le lundi 18 août, vise à rendre les voyages entre la France et l’Algérie plus abordables et accessibles. Les ports de départ incluent Marseille et Sète en France, avec des arrivées dans divers ports algériens tels que Alger, Oran, Béjaïa et Skikda.

En outre, cette offre est valable jusqu’au 31 août et comprend également des repas à bord pour les passagers de première classe. Cependant, il est important de noter que les places sont limitées, incitant ainsi les voyageurs à réserver rapidement pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Faciliter les déplacements entre la France et l’Algérie

Cette offre promotionnelle d’Algérie Ferries vise à simplifier les voyages entre la France et l’Algérie, en rendant les traversées plus économiques. Les ports français concernés par cette réduction sont Marseille et Sète, tandis que les destinations algériennes incluent Alger, Oran, Béjaïa et Skikda.

Cette initiative est particulièrement bénéfique pour la diaspora algérienne résidant en France et les touristes souhaitant découvrir l’Algérie, en leur permettant de voyager à moindre coût.

En outre, cette promotion encourage également le tourisme et renforce les liens entre les deux pays. Il est toutefois important de noter que cette offre est limitée et nécessite une réservation rapide pour en bénéficier.

Comment bénéficier de l’offre d’Algérie Ferries ?

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il suffit de réserver votre voyage via le site officiel d’Algérie Ferries. Sélectionnez votre destination et la date de départ, puis entrez le code promotionnel lors de la validation de votre réservation. Vous pouvez également vous rendre dans un bureau de vente d’Algérie Ferries pour obtenir plus d’informations.

Cependant, en raison du nombre limité de places disponibles pour cette promotion, il est recommandé de réserver rapidement. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager à moindre coût vers l’Algérie.