Algérie Ferries dévoile une proposition séduisante pour un voyage vers Alicante

Algérie Ferries lance une offre promotionnelle alléchante pour les traversées maritimes entre Oran, Alger et Alicante en Espagne.

10'520 DA Tarif minimum pour un billet en classe économique entre Oran, Alger et Alicante.

Des tarifs compétitifs, des services de qualité à bord et une stratégie visant à stimuler les réservations immédiates sont au cœur de cette initiative temporaire.

Une offre promotionnelle inédite pour un voyage vers Alicante

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale, a lancé une offre promotionnelle exceptionnelle pour des traversées maritimes reliant Oran et Alger à Alicante, en Espagne.

Cette offre temporaire propose des tarifs réduits et des services inclus, visant à attirer un large public, notamment les familles et les résidents algériens à l’étranger.

Transporter mon fourgon à un tarif réduit, c’est une vraie opportunité. Je n’aurais pas pu faire l’aller-retour à ce prix habituellement.

Yacine, 35 ans, chauffeur-livreur

L’offre comprend des billets aller simple à partir de 10’520 dinars algériens pour un siège en classe économique.

Pour ceux qui souhaitent embarquer avec leur véhicule personnel, le tarif commence à 27’520 dinars. L’option aller-retour est également proposée à des prix attractifs. Cependant, cette offre est limitée et valable jusqu’à épuisement des places disponibles.

Des tarifs attractifs pour tous types de voyageurs !

Les tarifs proposés par Algérie Ferries sont conçus pour s’adapter à tous les besoins. Pour un voyage en classe économique, le billet aller simple est proposé à partir de 10’520 dinars algériens.

27'520 DA Tarif minimum pour embarquer avec un véhicule personnel.

Si vous prévoyez d’embarquer avec votre véhicule personnel, le tarif débute à 27’520 dinars. Le transport d’un fourgon utilitaire n’est pas en reste, avec un tarif débutant à 35’020 dinars. L’option aller-retour est également avantageuse, avec des prix incluant les repas. Cette offre limitée dans le temps est une opportunité à saisir pour profiter d’un voyage confortable à moindre coût.

Algérie Ferries : une stratégie gagnante pour la basse saison ?

La promotion d’Algérie Ferries vise à stimuler les réservations immédiates, optimisant ainsi le taux de remplissage de ses ferries en prévision de la basse saison. Cette tactique incite les voyageurs à réserver rapidement pour bénéficier des tarifs avantageux.

Par ailleurs, Algérie Ferries semble expérimenter un modèle tarifaire plus flexible et compétitif. L’objectif est de renforcer sa position face aux autres compagnies maritimes, en offrant des prix attractifs sans compromettre la qualité du service.