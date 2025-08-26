Algérie Ferries dévoile une surprise : la nouvelle liaison Alger-Marseille en 2025, ce qu’il faut savoir

Algérie Ferries, la compagnie maritime algérienne, vient de lever le voile sur une annonce qui va ravir les voyageurs. Une nouvelle liaison entre Alger et Marseille sera mise en place dès cette année.

Cette nouvelle offre promet d’apporter un vent de fraîcheur dans le secteur du transport maritime entre l’Algérie et la France. Quels sont les détails de cette liaison ? Qu’est-ce que cela signifie pour les passagers ?

Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux de cette nouveauté. Restez à bord, nous levons l’ancre !

Algérie Ferries annonce les détails de la traversée Alger-Marseille du 26 août 2025

Algérie Ferries, la compagnie maritime algérienne, a récemment publié un communiqué important pour ses clients ayant réservé pour la traversée entre Alger et Marseille le 26 août 2025.

Selon l’annonce faite sur sa page Facebook, l’enregistrement des passagers pour cette traversée se fera entre 3h00 et 7h00 du matin. Cette mesure vise à assurer le respect des horaires de départ prévus et à éviter tout retard dans le traitement des dossiers des passagers ou des véhicules.

La compagnie insiste sur l’importance de la ponctualité pour garantir le bon déroulement des opérations, surtout pendant les périodes de forte affluence comme la fin du mois d’août.

La ponctualité, un facteur clé pour le bon déroulement des opérations

Il est impératif pour les voyageurs de respecter scrupuleusement les horaires d’enregistrement fixés entre 3h00 et 7h00 du matin. Un retard peut avoir des conséquences fâcheuses non seulement pour le passager en question, mais aussi pour l’ensemble des opérations de la compagnie Algérie Ferries.

En effet, une arrivée tardive peut mettre en péril l’embarquement des passagers et perturber le départ du navire selon le planning prévu.

C’est particulièrement crucial pendant les périodes de grande affluence comme celle de fin août, où chaque minute est précieuse. La ponctualité est donc primordiale pour assurer un voyage sans encombre.

Algérie Ferries met en place des mesures pour assurer la fluidité des opérations

Dans le but de maîtriser les flux au port d’Alger et garantir une traversée sans accroc entre l’Algérie et la France, Algérie Ferries a mis en place un dispositif efficace. Les passagers sont invités à se présenter dès 3h00 du matin au port et à suivre rigoureusement les instructions de la compagnie. Pour toute interrogation ou réclamation, deux numéros de téléphone sont disponibles : le 3307 et le 021 64 43 74.

Ces lignes permettent aux voyageurs d’obtenir des informations supplémentaires sur les modalités d’enregistrement ou de signaler d’éventuels problèmes. Cette initiative vise à maintenir la régularité du trafic et la ponctualité des départs.