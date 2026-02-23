Algérie Ferries donne le coup d’envoi des réservations pour l’été 2026, une saison qui s’annonce déjà prometteuse

Préparez-vous à embarquer pour la saison estivale 2026 avec l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries.

Les réservations et ventes de billets sont désormais ouvertes pour des traversées entre les deux rives de la Méditerranée, offrant confort, sécurité et qualité de service.

Algérie Ferries lance les réservations pour l’été 2026

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, a officiellement ouvert les réservations et ventes de billets pour la saison estivale 2026. Cette annonce concerne la période s’étendant du 15 juin au 15 septembre 2026.



Des traversées seront organisées entre les deux rives de la Méditerranée, en provenance et à destination de l’Algérie.

L’ENTMV encourage les voyageurs à profiter de tarifs compétitifs, incluant tous les repas à bord des navires, dans un cadre alliant confort, sécurité et qualité de service.

Traversées prévues pour la saison estivale 2026

Pendant cette période estivale, l’ENTMV assurera des liaisons maritimes depuis et vers plusieurs ports algériens tels qu’Oran, Alger, Béjaïa, Skikda et Annaba. Ces traversées permettront de relier les deux rives de la Méditerranée.

Les destinations européennes incluent la France, avec les ports de Marseille et Sète, ainsi que l’Espagne, avec Barcelone et Alicante.

L’entreprise publique invite les voyageurs à bénéficier de tarifs attractifs, comprenant tous les repas à bord dans un environnement confortable et sécurisé.

Comment réserver avec Algérie Ferries ?

La réservation de votre voyage est simplifiée grâce au site web d’Algérie Ferries. Ce dernier propose un service de paiement électronique accessible depuis l’Algérie et l’étranger, rendant le processus rapide et sécurisé.

Si vous préférez une approche plus traditionnelle, vous pouvez également vous rapprocher des agences commerciales de l’entreprise.

Quelle que soit la méthode choisie, Algérie Ferries s’engage à offrir un service de qualité à des tarifs compétitifs.