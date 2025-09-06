Algérie Ferries : Fin de l’interdiction sur les véhicules importés, un soulagement pour les voyageurs

Bonne nouvelle pour les voyageurs fréquents entre l’Algérie et la France ! Algérie Ferries, la principale compagnie maritime algérienne, annonce la levée de l’interdiction sur les véhicules importés. Cette décision, attendue depuis longtemps par de nombreux usagers, marque un tournant significatif dans la politique de transport de la compagnie.

Quels sont les détails de cette mesure ? Comment va-t-elle impacter le quotidien des voyageurs ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette évolution majeure qui promet de faciliter les déplacements entre les deux rives de la Méditerranée.

Algérie Ferries lève les restrictions sur l’embarquement de véhicules neufs ou récents

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a fait part le mercredi 3 septembre de la suppression des limitations concernant l’embarquement de véhicules neufs ou âgés de moins de trois ans, importés par des particuliers. Cette annonce, relayée sur la page Facebook officielle de la compagnie, concerne spécifiquement les ports d’Alger et d’Oran.

À partir du 1er septembre 2025, ces types de véhicules peuvent être réservés pour embarquer vers ces deux destinations. Cette décision s’applique à toutes les compagnies maritimes desservant l’Algérie, permettant ainsi aux voyageurs de transporter leurs véhicules neufs ou récents vers tous les ports algériens.

Reprise des réservations et accès aux ports pour les véhicules neufs ou récents

En plus de la compagnie nationale Algérie Ferries, Nouris Elbahr, une entreprise privée, a également confirmé le retour de l’accès pour ces véhicules dans les ports d’Alger et d’Oran à partir du 2 septembre. Les réservations pour les véhicules neufs ou de moins de trois ans sont désormais possibles dès le 1er septembre 2025.

Cette mesure, qui avait été suspendue durant la saison estivale 2025 pour éviter l’encombrement dans ces deux ports, est maintenant levée. Les voyageurs peuvent donc à nouveau transporter leurs véhicules neufs ou récents vers tous les ports algériens, facilitant ainsi leur passage, notamment pour les familles venant de l’étranger.

Impact de la levée des restrictions sur les voyageurs et les ports algériens

Cette décision marque un tournant pour les voyageurs, qui peuvent désormais transporter leurs véhicules neufs ou de moins de trois ans vers tous les ports algériens. Cette possibilité avait été suspendue depuis le début de l’été 2025 pour alléger le trafic portuaire.

En avril, Algérie Ferries avait décidé de ne pas accepter les véhicules importés par des particuliers pendant toute la période estivale, dans le but de réduire l’encombrement et faciliter le passage des voyageurs. Avec cette levée de restriction, les voyageurs bénéficient d’une plus grande flexibilité, ce qui devrait avoir un impact positif sur le flux de voyageurs et l’activité des ports algériens.