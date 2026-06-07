Algérie Ferries lance une plateforme en ligne qui promet de simplifier vos voyages

Algérie Ferries dévoile la nouvelle version de son site internet, transformant l’expérience utilisateur pour les traversées entre l’Algérie et l’Europe.

Avec un design moderne et des fonctionnalités optimisées, ce site promet une navigation fluide et intuitive, tout en renforçant l’engagement de la compagnie envers un service de qualité.

Une refonte pour une expérience utilisateur optimisée

La refonte du site internet d’Algérie Ferries transforme l’expérience utilisateur pour les voyageurs planifiant leurs traversées entre l’Algérie et l’Europe.

Le site arbore désormais un design moderne et épuré, mettant en valeur l’identité visuelle de la compagnie avec un bleu marine dominant et des touches de vert.

Ces éléments visuels guident les utilisateurs vers les fonctionnalités principales, rendant la navigation plus intuitive.

Adapté aux ordinateurs et smartphones, le site facilite l’accès aux informations essentielles. Un bouton « Réserver maintenant » est bien visible, permettant un accès rapide au moteur de réservation. Cette approche assure une expérience fluide et agréable pour tous les utilisateurs.

Fonctionnalités pratiques et informations détaillées

Le site d’Algérie Ferries propose une multitude de fonctionnalités pratiques pour les voyageurs. Les utilisateurs peuvent facilement réserver leurs billets et organiser le transport de leurs véhicules grâce au bouton « Réserver maintenant » qui mène directement au moteur de réservation.

Les informations sur les dessertes, les modalités de réservation et l’assistance clientèle sont clairement présentées, facilitant ainsi la planification des voyages.

En outre, une rubrique d’actualités permet de suivre les dernières annonces de la compagnie. Les caractéristiques techniques et opérationnelles des quatre navires de la flotte, tels que le Badji Mokhtar III et l’El Djazaïr II, sont également détaillées, offrant aux voyageurs une vue d’ensemble complète des services disponibles.

Les atouts du Badji Mokhtar III

Le Badji Mokhtar III se distingue par ses équipements modernes et confortables. Un carrousel interactif sur le site met en avant les cabines spacieuses et les divers espaces de restauration, garantissant un voyage agréable pour tous les passagers.

Les franchises de bagages sont généreuses : 60 kg en cabine et 30 kg en classe économique pour les lignes France-Algérie, et 60 kg pour tous les passagers sur les lignes Espagne-Algérie.

Les formalités d’embarquement et de débarquement sont clairement expliquées, assurant une transition fluide dans les ports algériens.

Le site fournit également des informations sur le centre d’appels et les agences, facilitant l’accès à l’assistance et aux services nécessaires pour un voyage sans souci.