Algérie Ferries : lancement d’une nouvelle ligne Alger-Naples

Trois semaines après la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie, la création d’une ligne maritime reliant Alger et Naples (Napoli) a été annoncée.

En effet, la compagnie nationale maritime algérienne, l’Algérie Ferries, a déclaré à travers une note officielle que la ligne sera opérationnelle d’ici quelques jours, bien qu’aucun billet ne soit encore disponible.

Ouverture de la ligne maritime Alger-Naples-Alger pic.twitter.com/tDv4CNkzgr — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) June 17, 2022

Une reprise des traversées entre l’Italie et l’Algérie

Après plus de deux (02) ans de suspension, l’Algérie décide enfin de reprendre les liaisons maritimes avec l’Italie durant les périodes estivales.

Malgré la destitution du PDG de la compagnie maritime algérienne, Kamel Issad, suite au scandale de la traversée quasiment vide entre Alger et Marseille du bateau Bajdi Mokhtar 3, les autorités décident de renouer les liens avec l’Italie et même de créer une nouvelle ligne entre Alger et Naples.

En effet, Kamel Isaad a été limogé et détenu en détention provisoire suite à une affaire de traversée vide. Au fait, le Badji Mokhtar 3, capable de transporter environ 1800 personnes et 600 véhicules, n’a transporté qu’une soixante-dizaine de personnes et une vingtaine de voitures.

Force est de constater que malgré cette intervention directe de la justice et des autorités, la compagnie Algérie Ferries fait toujours l’objet d’innombrables critiques.

Par exemple, le 16 juin, une nouvelle s’est propagée sur Internet comme quoi une traversée prévue entre Marseille – Bejaia a été annulée sans que la compagnie n’avertisse les voyageurs.

Une nouvelle ligne pour faciliter les déplacements des émigrés et des touristes

Dernièrement, les Algériens installés à l’étranger se plaignent non seulement de la cherté des billets d’avion, mais également des difficultés de voyager avec la compagnie maritime algérienne. De telles situations constituent un réel obstacle pour la diaspora de rentrer en Algérie durant la saison estivale.

Mais une bonne nouvelle a été annoncée et officiellement publiée. La compagnie nationale maritime, l’Algérie Ferries, a déclaré l’ouverture d’une ligne reliant l’Algérie avec l’Europe, précisément l’Italie.

En outre, de nouvelles mesures ont été également instaurées afin de mieux prendre en charge les clients et/ou voyageurs, ainsi de les satisfaire.

Parmi ces mesures figurent la mise en place d’une salle de réception qui accompagnera les passagers au départ et/ou à l’arrivée. Ces mesures seront mises en œuvre en collaboration avec les agents douaniers et les éléments de la police, a déclaré Karim Bouzenad, Directeur commercial d’Algérie Ferries.