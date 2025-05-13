Algérie Ferries : l’impressionnant « El Venizelos » affrété pour l’été 2025, une première !

L’été 2025 s’annonce exceptionnel pour les voyageurs algériens. Algérie Ferries, la compagnie nationale de transport maritime, a décidé de frapper un grand coup en affrétant le majestueux « El Venizelos ». Un navire impressionnant par sa taille et ses équipements, qui promet une traversée inoubliable entre l’Algérie et la France. Une première dans l’histoire de la compagnie qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme.

Découvrez dans cet article tous les détails sur ce nouveau géant des mers et ce qu’il réserve aux passagers pour cette saison estivale.

Algérie Ferries renforce sa flotte estivale avec un nouveau navire

En prévision de l’été 2025, Algérie Ferries élargit sa flotte pour répondre à la demande croissante de voyages entre l’Algérie et l’Europe. La compagnie maritime algérienne a conclu un accord avec Anek Lines, armateur grec, pour l’affrètement du ferry El Venizelos. Ce navire imposant rejoindra la flotte en juin 2025, permettant à Algérie Ferries d’augmenter significativement le nombre de traversées durant la saison estivale.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à faciliter les déplacements des passagers pendant les mois d’été.

El Venizelos : un ferry moderne et bien équipé

Le El Venizelos, mis en service en 1992, est l’un des plus grands ferries de la Méditerranée. Avec une capacité d’accueil de 2 500 passagers et 850 véhicules, il offre une vitesse de croisière de 21 nœuds grâce à ses technologies de navigation avancées. Les voyageurs pourront profiter de diverses installations de divertissement, dont des restaurants, des bars, un piano-bar, une discothèque, un casino et une salle de machines à sous.

Le navire dispose également d’une salle de prière, d’une infirmerie équipée et d’un magasin duty-free. Des aires de jeux pour enfants et adultes, ainsi que des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite, complètent les services à bord.

Algérie Ferries : une stratégie d’affrètement pour un été 2025 réussi

L’expérience passée d’Algérie Ferries avec l’affrètement n’a pas toujours été sans heurts, comme en témoigne le cas du Moby Dada. Ce navire, affrété en février 2024, a connu plusieurs pannes techniques perturbant les traversées et suscitant la frustration des passagers. La compagnie a donc résilié le contrat en août 2024. Cependant, avec l’El Venizelos, Algérie Ferries espère tourner la page.

Ce ferry a démontré sa fiabilité sur des lignes exigeantes, notamment entre la Grèce et l’Italie. Pour l’été 2025, l’ambition d’Algérie Ferries est claire : offrir un service maritime fluide, confortable et ponctuel à ses milliers de passagers attendus pendant la haute saison.