Algérie Ferries : mystère autour des limitations imposées à certains véhicules, voici les détails

L’Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale algérienne, est au cœur d’une controverse. Des limitations imposées à certains véhicules suscitent de nombreuses interrogations parmi les usagers. Quels sont ces véhicules concernés ? Pourquoi ces restrictions ? Quelles en sont les conséquences pour les voyageurs ? Autant de questions qui méritent des éclaircissements. Dans cet article, nous allons lever le voile sur ce mystère et vous apporter tous les détails nécessaires pour comprendre cette situation.

Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette affaire qui fait grand bruit dans le monde du transport maritime algérien.

Algérie Ferries impose des restrictions sur certains véhicules pour l’été

Algérie Ferries a récemment annoncé des restrictions sur certains types de véhicules à destination des ports d’Alger et d’Oran, du 15 juin au 15 septembre. Cette décision, qui a suscité une certaine confusion parmi les voyageurs, vise à éviter le chaos dans les ports durant la saison estivale. Les véhicules concernés par cette interdiction sont les véhicules neufs importés, les véhicules de moins de trois ans importés par des particuliers, les véhicules utilitaires et ceux dépassant les 7 places.

Cependant, un élu a précisé que les véhicules de plus de 8 places transportant des familles avec des bagages personnels seront acceptés.

Quels sont les véhicules concernés par ces restrictions ?

Les nouvelles règles d’Algérie Ferries touchent quatre types de véhicules : les véhicules neufs importés, ceux de moins de trois ans importés par des particuliers, les véhicules utilitaires et enfin, ceux dépassant les 7 places. Cette dernière catégorie a suscité une vive inquiétude parmi les familles nombreuses qui utilisent fréquemment des monospaces ou SUV de 7 à 8 places pour leurs voyages estivaux.

Toutefois, un élu a rassuré les voyageurs en précisant que les véhicules de plus de 8 places transportant des familles avec des bagages personnels seront acceptés à bord des navires vers les ports d’Alger et d’Oran.

Clarifications suite à la confusion engendrée par les restrictions

Face à l’inquiétude suscitée par ces nouvelles règles, Abdelouahab Yagoubi, député des Algériens de France, a apporté des précisions. Il a affirmé que les véhicules de 8 places transportant des familles avec leurs bagages personnels seront autorisés à bord des navires. Cette clarification devrait rassurer de nombreux voyageurs.

Cependant, il est important de noter que d’autres compagnies maritimes opérant vers l’Algérie sont également concernées par ces restrictions. Elles devraient donc publier des informations détaillées sur le type de véhicules de 8 places qui seront acceptés à bord de leurs navires cet été.