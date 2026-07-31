Algérie Ferries rassure ses passagers après les rumeurs sur le Badji Mokhtar III

Une récente vidéo virale a suscité l’inquiétude en affirmant la saisie du navire Badji Mokhtar III d’Algérie Ferries.

Cependant, la compagnie maritime a rapidement démenti ces rumeurs infondées, précisant que le navire est en Grèce pour un arrêt technique planifié, essentiel pour sa sécurité et sa maintenance.

Algérie Ferries dément la saisie du Badji Mokhtar III

Une rumeur persistante sur les réseaux sociaux a récemment suggéré que le navire Badji Mokhtar III d’Algérie Ferries avait été saisi à l’étranger.

En réponse à cette information trompeuse, la compagnie maritime a publié un communiqué officiel le 28 juillet 2026, affirmant que ces allégations sont « totalement fausses » et sans fondement.

Algérie Ferries a souligné que le navire est actuellement en Grèce pour un arrêt technique planifié de longue date. Cette clarification est cruciale pour rassurer les passagers, surtout en pleine saison estivale, où le trafic maritime est particulièrement dense entre l’Algérie et l’Europe.

Le Badji Mokhtar III est en arrêt technique en Grèce

Contrairement aux rumeurs circulant en ligne, Algérie Ferries a confirmé que le Badji Mokhtar III est actuellement en Grèce pour un arrêt technique.

Cette opération, planifiée à l’avance, est essentielle pour garantir la sécurité du navire. Elle inclut des inspections réglementaires, des opérations de maintenance et des réparations nécessaires.

Algérie Ferries a également précisé que cet arrêt technique a pris du retard en raison de contraintes techniques indépendantes de sa volonté. La compagnie s’efforce de minimiser l’impact de ce retard sur les voyageurs, en particulier durant la période estivale où le trafic maritime est intense.

Restez informés !

Algérie Ferries appelle à la vigilance en invitant les voyageurs à se fier uniquement aux informations diffusées sur ses canaux de communication officiels.

Cette démarche est cruciale pour éviter toute confusion, surtout durant la saison estivale, période de fort trafic maritime entre l’Algérie et l’Europe.

En se référant aux sources officielles, les passagers peuvent s’assurer de la véracité des informations concernant les traversées et l’état des navires. Cela permet de prévenir la propagation de rumeurs infondées et de garantir une expérience de voyage sereine et sécurisée pour tous.