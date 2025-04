Algérie Ferries répond à l’appel : 4 nouvelles traversées Alger-Marseille face à la demande croissante

Face à une demande en constante augmentation, Algérie Ferries a décidé de renforcer ses liaisons entre Alger et Marseille. Cette décision stratégique vise à répondre aux besoins croissants des voyageurs entre ces deux villes méditerranéennes.

Quatre nouvelles traversées viennent ainsi s’ajouter au programme, offrant plus de flexibilité et d’options pour les passagers. Découvrez dans cet article comment Algérie Ferries adapte son offre pour mieux servir sa clientèle et quelles sont les perspectives de cette expansion.

Hausse de la demande pour les liaisons maritimes France-Algérie : Algérie Ferries ajoute des traversées supplémentaires

Une augmentation notable de la demande pour les voyages en mer entre la France et l’Algérie est observée au début du printemps. En réponse à cette tendance, Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale algérienne, a décidé d’enrichir son programme avec des traversées supplémentaires. Quatre nouvelles liaisons entre Alger et Marseille ont été ajoutées au calendrier d’avril 2025, comme annoncé sur la page Facebook officielle de l’entreprise.

Cette décision vise à répondre aux demandes croissantes sur la ligne Alger-Marseille-Alger. Les réservations pour ces nouvelles traversées sont déjà ouvertes, avec une forte demande particulièrement pour les départs depuis Marseille.

Algérie Ferries renforce son programme avec quatre nouvelles traversées en avril 2025

Face à l’engouement croissant pour la ligne Alger-Marseille-Alger, Algérie Ferries a décidé d’intensifier son offre. Quatre nouvelles traversées ont été programmées pour le mois d’avril 2025 : le 14 et le 28 au départ d’Alger, et le 16 et le 30 au départ de Marseille, toutes prévues à midi. Ces ajouts viennent compléter le programme initial qui proposait déjà cinq aller-retour entre les deux villes.

La plateforme de réservation d’Algérie Ferries témoigne de cette forte demande, notamment pour les départs de Marseille. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la compagnie maritime nationale de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle.

Algérie Ferries : ouverture des réservations pour l’été 2025 et tarifs

Algérie Ferries a annoncé l’ouverture des réservations pour la saison estivale 2025. Les voyageurs, notamment les Algériens de la diaspora, peuvent dès à présent réserver leurs billets pour leurs vacances annuelles en Algérie. Pour donner une idée des tarifs, un aller-retour Marseille-Alger pour une famille de deux adultes et deux enfants, avec véhicule et cabine à bord, est proposé au tarif Hana à 2.046 €.

Cette information permet aux futurs voyageurs de planifier leur budget en conséquence. La plateforme de réservation d’Algérie Ferries offre une interface conviviale pour faciliter le processus de réservation.