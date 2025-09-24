Algérie Ferries : Report inattendu de deux traversées, voici les détails

L’Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale algérienne, a récemment annoncé un report inattendu de deux de ses traversées. Cette nouvelle a suscité de nombreuses interrogations et des inquiétudes parmi les passagers concernés.

Dans cet article, nous allons vous fournir tous les détails sur cette situation, en expliquant les raisons de ce report et les mesures prises par la compagnie pour minimiser l’impact sur ses clients.

Algérie Ferries reporte deux traversées pour des raisons organisationnelles

La compagnie maritime Algérie Ferries a annoncé le report de deux liaisons entre l’Algérie et l’Espagne prévues fin septembre 2025. Cette décision, communiquée via un post sur la page Facebook de l’entreprise le 22 septembre, est due à des « circonstances organisationnelles exceptionnelles ».

Les voyageurs concernés sont invités à consulter les nouveaux horaires et à contacter les services d’Algérie Ferries pour toute information supplémentaire. La compagnie s’est excusée pour les désagréments causés par ces modifications et a remercié ses clients pour leur compréhension.

Modifications des horaires de traversées Oran-Alicante et Alicante-Oran

Algérie Ferries a révisé les dates de départ pour les traversées Oran-Alicante et Alicante-Oran. Initialement prévue le 27 septembre 2025, la liaison Oran-Alicante est reportée au 29 septembre à 18h. Les passagers ont l’option d’avancer leur voyage au 25 septembre à 17h.

De même, la traversée Alicante-Oran du 28 septembre est décalée au 30 septembre à 20h, avec une alternative anticipée le 26 septembre à 20h. Ces changements visent à minimiser les perturbations pour les voyageurs.

Pour plus d’informations, Algérie Ferries invite ses clients à contacter son service clientèle ou à se rendre dans l’agence commerciale la plus proche.

Coordonnées et assistance d’Algérie Ferries pour les voyageurs affectés

Pour accompagner ses clients dans ces changements, Algérie Ferries a mis en place plusieurs moyens de communication. Les voyageurs peuvent joindre la compagnie par téléphone au 3307 depuis l’Algérie ou au +213 21 64 43 74 à l’international. Ces numéros permettent d’obtenir des informations sur les nouveaux horaires et les démarches à suivre.

De plus, un service d’assistance est disponible via WhatsApp aux numéros +213 661 32 65 61 et +213 661 09 04 28. Ce service offre une interaction directe pour gérer les réaffectations de billets ou toute autre demande liée à ces reports. Ces canaux de communication visent à faciliter les échanges et à apporter un soutien efficace aux voyageurs impactés.