Algérie Ferries : Report inattendu d’une traversée depuis Marseille, voici les détails

L’Algérie Ferries, la compagnie maritime bien connue pour ses traversées entre l’Europe et l’Afrique du Nord, a récemment fait face à un report inattendu d’une de ses traversées depuis Marseille. Cet incident, qui a surpris de nombreux voyageurs, soulève des questions sur les raisons de ce retard et les conséquences pour ceux qui avaient prévu de voyager. Dans cet article, nous allons vous fournir tous les détails concernant ce report imprévu, en nous basant sur les informations officielles communiquées par la compagnie.

Restez avec nous pour comprendre ce qui s’est passé et comment cela pourrait affecter vos futurs plans de voyage.

Algérie Ferries reporte la traversée Marseille – Skikda

La compagnie maritime Algérie Ferries a récemment annoncé le report de sa traversée Marseille – Skikda, initialement prévue pour le 17 avril 2025. Selon les informations communiquées par l’entreprise, cette modification de planning est due à des conditions météorologiques défavorables. Le départ, qui devait avoir lieu à 17h00, a été repoussé au lendemain, soit le 18 avril 2025, à midi.

Les voyageurs concernés par ce changement embarqueront sur le navire Tassili 2. Il est à noter que les inscriptions pour cette nouvelle date seront ouvertes dès 5h00 du matin. Bien que ce genre de situation puisse causer des désagréments, Algérie Ferries s’efforce de minimiser les impacts et invite ses passagers à se tenir informés régulièrement.

Les raisons du report et les mesures prises par Algérie Ferries

Le report de la traversée Marseille – Skikda est principalement dû à des conditions météorologiques défavorables, rendant le départ du navire impossible à la date initialement prévue. Face à ces imprévus, Algérie Ferries a mis en place une gestion efficace de la situation. Les passagers concernés sont invités à s’inscrire pour la nouvelle date de traversée dès 5h00 du matin.

La compagnie maritime nationale présente ses excuses pour ce changement indépendant de sa volonté et rappelle que ces modifications peuvent être fréquentes, notamment en période de conditions climatiques difficiles. Elle encourage donc ses voyageurs à vérifier régulièrement les informations relatives à leur traversée.

Conseils aux voyageurs face aux modifications d’horaires

Les reports de traversées, bien que perturbants pour les passagers, sont parfois inévitables, en particulier lors de conditions météorologiques extrêmes. Algérie Ferries s’engage à minimiser l’impact de ces changements sur ses clients en proposant des ajustements de dernière minute.

Toutefois, il est recommandé aux voyageurs de se préparer à d’éventuelles modifications et de vérifier régulièrement les informations relatives à leur voyage. En restant informés, ils peuvent mieux gérer ces situations imprévues et assurer un voyage plus serein. Algérie Ferries met tout en œuvre pour garantir la sécurité et le confort de ses passagers, malgré les aléas climatiques.