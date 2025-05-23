Algérie Ferries : Révolution attendue pour l’été 2025, découvrez les nouveautés majeures

L’été 2025 s’annonce révolutionnaire pour Algérie Ferries. Des nouveautés majeures sont attendues, promettant de transformer l’expérience des voyageurs. Que vous soyez un habitué des traversées en ferry ou que vous envisagiez votre premier voyage, ces changements pourraient bien piquer votre curiosité. Préparez-vous à découvrir une nouvelle ère pour le transport maritime algérien.

Restez connecté pour en savoir plus sur ces innovations qui promettent de redéfinir les standards du voyage en mer.

Modernisation de la flotte maritime d’Algérie Ferries

Le ministère des Transports algérien, sous l’égide du ministre Saïd Sayoud, a annoncé un plan ambitieux pour moderniser le transport maritime de voyageurs en Algérie. Ce projet, qui vise à améliorer l’expérience des passagers, notamment la diaspora algérienne, comprend plusieurs mesures clés.

Parmi elles, le renforcement de la flotte maritime avec l’acquisition de nouveaux navires dotés de technologies de pointe et une maintenance régulière des bateaux existants pour assurer leur efficacité opérationnelle. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série d’innovations prévues pour la prochaine saison estivale par la compagnie nationale Algérie Ferries.

Accélération de la digitalisation chez Algérie Ferries

Algérie Ferries s’engage dans une digitalisation accélérée de ses services. Des systèmes numériques performants seront déployés dans les agences commerciales, en Algérie et à l’étranger, pour simplifier les réservations et optimiser le suivi des opérations. Le ministre a également appelé à plus de flexibilité dans le traitement des réservations et des procédures de fret maritime, afin de faciliter les voyages estivaux de la diaspora algérienne.

Cette transformation digitale vise à améliorer la transparence et à éliminer les obstacles administratifs, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et efficace.

Amélioration des services à bord et engagement envers la diaspora algérienne

Algérie Ferries s’engage à rehausser l’expérience de voyage à bord de ses navires. Une attention particulière sera accordée à la restauration, l’hébergement, la propreté et la maintenance. Les passagers bénéficieront de repas diversifiés et de qualité supérieure, tandis que les cabines seront modernisées pour un confort optimal. Des réunions régulières avec la communauté algérienne à l’étranger seront organisées pour recueillir leurs suggestions et remarques.

De plus, des campagnes de sensibilisation seront lancées pour informer la diaspora sur les services disponibles. Un canal de communication direct entre le ministère et les directeurs d’agences d’Algérie Ferries a été établi pour une résolution rapide des problèmes éventuels.