Algérie Ferries : Révolution majeure annoncée pour 2025, voici ce qui va changer

L’Algérie Ferries, l’emblématique compagnie maritime algérienne, est sur le point de connaître une transformation majeure. Des changements significatifs sont prévus pour cette année 2025, promettant d’apporter une nouvelle dynamique à la navigation entre l’Algérie et l’Europe. Quels sont ces bouleversements attendus ? Comment vont-ils impacter les voyageurs et le secteur maritime en général ?

Cet article vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur cette révolution annoncée dans le monde des ferries algériens. Restez connectés pour découvrir les nouveautés qui vont redéfinir votre expérience de voyage avec Algérie Ferries.

Algérie Ferries modifie ses horaires d’enregistrement pour les traversées Alger-Marseille

Algérie Ferries, l’opérateur national de transport maritime, a révélé une modification significative des horaires d’enregistrement pour ses voyages partant du port d’Alger à destination de Marseille. Cette nouvelle organisation entrera en vigueur le 12 août 2025, obligeant les voyageurs à s’enregistrer entre 03h00 et 07h00 du matin.

Ce changement vise à optimiser la gestion des flux de passagers et à améliorer l’efficacité des opérations portuaires. Il est le résultat d’une revue approfondie des processus logistiques d’Algérie Ferries, mise en place pour répondre à l’augmentation du nombre de passagers durant la période estivale.

Objectifs et avantages de la nouvelle organisation des horaires

La révision des horaires d’enregistrement par Algérie Ferries vise principalement à prévenir les congestions portuaires, particulièrement durant les heures de pointe. En instaurant une plage horaire stricte pour l’enregistrement, la compagnie espère assurer un processus rapide et ordonné, tout en respectant les nouvelles normes de sécurité et les protocoles sanitaires qui exigent une gestion rigoureuse des flux de passagers.

De plus, cette mesure permettra de minimiser les risques de retards et facilitera la gestion des voyageurs à bord des ferries. En scindant l’enregistrement en deux créneaux distincts (03h00-05h00 et 05h00-07h00), Algérie Ferries s’engage à garantir une ponctualité accrue, essentielle pour un transport maritime sans accroc.

Consignes aux voyageurs et moyens de contact

Il est fortement recommandé aux passagers d’arriver tôt au port pour respecter les nouvelles procédures d’enregistrement. Bien que l’enregistrement soit ouvert entre 03h00 et 07h00, une arrivée anticipée permettra d’éviter tout stress lié à des retards ou à une organisation perturbée. Le respect strict de ces horaires est crucial pour garantir une gestion optimale des flux de passagers.

Pour toute question relative à ces changements, Algérie Ferries a mis en place deux numéros de contact : 021.64.43.74 et 3307. Ces lignes sont dédiées à fournir rapidement des informations complémentaires et à résoudre les problèmes éventuels liés à l’enregistrement ou aux départs.