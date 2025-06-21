Algérie Ferries : Un record de 320 traversées prévues pour l’été 2025, découvrez les détails !

L’été 2025 s’annonce exceptionnel pour Algérie Ferries, la compagnie maritime algérienne. Avec un programme de traversées inédit, elle compte bien marquer les esprits et offrir à ses passagers une expérience de voyage unique. Préparez-vous à découvrir des chiffres record, des destinations ensoleillées et des services à bord toujours plus qualitatifs. Embarquez avec nous pour une plongée au cœur de cette saison estivale qui promet d’être mémorable.

Algérie Ferries annonce un programme estival de 320 traversées pour l’été 2025

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, a dévoilé son programme estival pour la saison 2025. Avec un total de 320 traversées prévues, l’entreprise entend répondre à la forte demande durant cette période. Le programme comprend 200 traversées entre l’Algérie et la France, reliant les ports d’Annaba, Skikda, Béjaïa, Alger et Oran à Marseille et Sète.

De plus, 120 traversées sont programmées entre l’Algérie et l’Espagne, avec des liaisons entre les ports d’Alger et d’Oran et celui d’Alicante. Ces opérations seront réalisées grâce à quatre navires, dont un affrété en Grèce.

Renforcement de la flotte estivale avec l’arrivée du navire grec « EL. VENIZELOS »

Le renforcement de la flotte maritime d’Algérie Ferries pour la saison estivale 2025 s’est concrétisé par l’arrivée du navire grec « EL. VENIZELOS ». Ce dernier vient compléter une flotte de quatre navires dédiés à ce programme estival. L’entreprise a mis en place des mesures spécifiques pour améliorer la qualité des services et simplifier les procédures d’accueil et d’embarquement.

Par ailleurs, Algérie Ferries propose des tarifs attractifs et compétitifs, accompagnés d’offres promotionnelles spéciales, afin d’encourager la communauté algérienne résidant à l’étranger à passer leurs vacances en famille en Algérie.

Engagement du ministère des Transports pour une meilleure expérience de voyage

La cérémonie de réception du navire « EL. VENIZELOS » a été présidée par le ministre des Transports, Saïd Sayoud. Il a souligné l’engagement du ministère à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer un service de qualité et refléter une image positive du pays. Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale à l’étranger, a salué les efforts déployés pour améliorer la performance et renforcer les liens avec la communauté à l’étranger.

De son côté, l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL) a mis en place des mesures pour garantir une traversée fluide. La gare maritime du port d’Alger accueille chaque année environ 350.000 voyageurs et près de 180.000 véhicules.