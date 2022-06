Algerie Ferries, voici comment trouver des billets pour Juin, Juillet et Août

Le déplacement prévu pour ce mois de juin et le mois de juillet sera exponentiel ! Avec l’arrivée de la saison estivale, de plus en plus de ressortissants Algériens visitent l’Algérie. Qu’il s’agisse de vacances, de simples visites ou pour célébrer l’Aid 2022, cette explosion de la vente de billets ne cessera de se poursuivre. Trouver des billets pour cette saison semble difficile mais cependant faisable. Des programmes intéressants avec l’Algérie Ferries dans cet article.

Algues Ferries, des rotations renforcées avec l’arrivée de la saison estivale

La saison estivale approche à grands pas. Les ressortissants Algériens se ruent vers les points de vente de billets pour visiter l’Algérie. Pour le voyage partant de France à destination de l’Algérie, presque tous les billets de vente ont été vendus. Cette demande sans précédent de billet est toutefois raisonnable. Après 2 ans de fermeture de la compagnie et l’envie pressante des voyageurs et des vacanciers à visiter l’Algérie, il est tout à fait normal que la demande de voyage explose. La compagnie maritime a déjà lancé un nouveau programme pour répondre à ces besoins : vendre de nouveaux billets à destination d’Algérie. Mais encore une fois, tous les billets ont été vendus en une fraction de journée !

L’Algérie Ferries, soucieux des besoins des grands voyageurs, adopte un nouveau programme pour le mois de Juin, Juillet et Août. Les rotations France – Algérie seront renforcées pour ce mois-ci et le mois qui suit.

Algérie Ferries : Programme pour Juin, Juillet, Août

Des billets sont-ils encore disponibles ? C’est la question qui taraude les ressortissants Algériens actuellement. Selon la compagnie, 90% des billets ont été vendus. Toutefois, la compagnie maritime renforce le programme Algérie Ferries en réponse à cette hausse sans précédent de la demande.

Avec le principe de la réciprocité, la compagnie française adoptera également une stratégie similaire. La majorité de la rotation se tiendra entre Marseille et Alger.