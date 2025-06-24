Algérie : Gigantesque projet de 50 milliards de dinars pour une usine de pneus à Oran, un tournant économique majeur

L’Algérie s’apprête à vivre un tournant économique majeur avec l’annonce d’un projet colossal de 50 milliards de dinars pour la construction d’une usine de pneus à Oran. Cette initiative, qui promet de dynamiser l’économie locale et nationale, est une preuve supplémentaire de l’ambition du pays à diversifier ses sources de revenus et à renforcer son secteur industriel.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de ce projet gigantesque et analyser son impact potentiel sur l’économie algérienne. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans l’industrie mondiale du pneumatique.

Projet de construction d’une usine de pneus à Oran : un partenariat algéro-chinois

La zone industrielle d’El Hamoul, à Tafraoui (Oran), accueillera bientôt une nouvelle usine de fabrication de pneus. Ce projet ambitieux est le fruit d’une collaboration entre la société algérienne El Hadj Larbi Industrie (SHLI) et l’entreprise chinoise Double Star Tire. Malgré les défis techniques liés à la nature marécageuse du terrain et la présence de dépôts argileux, les travaux avancent conformément au calendrier prévu.

Des solutions d’ingénierie avancées ont été mises en œuvre pour surmonter ces obstacles et garantir la réussite du projet.

Phase stratégique du projet : construction de l’unité de mélange du caoutchouc

La deuxième phase cruciale du projet a été lancée, axée sur la mise en place d’une unité de mélange du caoutchouc. Cette étape est considérée comme l’une des plus stratégiques pour le succès global du projet. Après une évaluation minutieuse des propositions, c’est l’entreprise algérienne EG REKIMA qui a été sélectionnée pour réaliser cette unité.

Par ailleurs, SHLI prévoit de lancer prochainement de nouveaux appels d’offres pour la construction de l’atelier principal de fabrication et celui des matières premières, marquant ainsi une avancée significative dans ce projet d’envergure.

Impact économique et technologique du projet : une révolution industrielle en marche

Le coût total de ce projet colossal s’élève à 50 milliards de dinars, un investissement qui devrait stimuler l’économie locale avec la création de plus de 2 000 emplois directs. L’usine prévoit de produire initialement 7 millions de pneus par an, avec une ambition d’augmenter cette capacité à 22 millions suite à une extension future.

Le projet se distingue également par son adoption des technologies de l’Industrie 4.0, intégrant l’intelligence artificielle et la robotique pour optimiser l’efficacité et la qualité de production, tout en réduisant les coûts.