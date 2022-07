Algérie : Hausse intéressante des exportations – découvrez le bilan !

Selon la direction douanière algérienne, l’importation et l’exportation ont subi une hausse considérable durant le premier semestre 2022. En effet, les exportations que le pays a effectué ces 6 derniers mois sont estimées à 25,922 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,3% par rapport à 2021. Nous allons vous décortiquer les chiffres dévoilés par les Douanes algériennes.

Une balance commerciale excédentaire

Selon le communiqué du service des douanes algérien, les statistiques indiquent qu’on a déjà dépassé la moitié de l’objectif de l’Algérie pour 2022.

La même source nous informe également que les importations pour ce premier semestre 2022 sont à 20,223 milliards de dollars. Ce qui affiche une hausse de 7,41% si on compare à 2021, qui était à 18,829 milliards de dollars.

Avec la hausse des exportations qui est affichée à 25,922 milliards de dollars, 48,3% de plus que 2021. On peut dire que la balance commerciale est excédentaire de +5,689 milliards pour ces 6 premiers mois. Notons que l’année précédente, elle était déficitaire de – 1,348 milliard de dollars.

Cela implique également un taux de couverture à 128,2 % durant le premier semestre 2022, si les chiffres étaient de 92,8% en 2021.

De grands partenaires commerciaux

Le même communiqué déclare que les exportations hors énergie et lubrifiants dépassent déjà l’objectif de l’année. Elles sont évaluées à 3,507 milliards de dollars ces 6 derniers mois, si les Douanes algériennes envisageaient un chiffre à 7 milliards de dollars pour cette année.

Notons que cette hausse des exportations est liée à tous les partenaires commerciaux de l’Algérie. Parmi nos fournisseurs, on note la Chine avec 16,5%, la France 7,17%, l’Argentine, 6,44%, le Brésil 6,51%, l’Italie, 5,83%.

Pour l’importation, nos principaux clients sont l’Italie avec 21,83%, l’Espagne à 12,13%, la France à 9,94%, les Pays-Bas à 7,38% et les États-Unis 5,75%.

Pour les réserves de change, les Douanes algériennes affirment qu’on peut couvrir plus de 1 an d’importation en biens et services