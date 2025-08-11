Algérie : Importation massive de 850 MW de panneaux solaires chinois en 2025, un tournant énergétique ?

L’Algérie s’apprête à franchir une étape majeure dans sa transition énergétique. En effet, le pays prévoit d’importer massivement 850 MW de panneaux solaires en provenance de Chine cette année. Cette décision pourrait marquer un tournant significatif dans la politique énergétique algérienne, traditionnellement axée sur les hydrocarbures.

Quels sont les enjeux et les perspectives de ce choix stratégique ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie se positionne dans la course mondiale vers les énergies renouvelables.

Explosion des importations algériennes de panneaux solaires chinois au premier semestre 2025

Entre janvier et juin 2025, l’Algérie a connu une augmentation spectaculaire de ses importations de panneaux solaires en provenance de Chine, atteignant 850 mégawatts (MW), selon Attaqa, une plateforme spécialisée. En comparaison, sur la même période en 2024, ces importations n’étaient que de 10 MW.

Cette hausse s’inscrit dans le cadre des efforts du pays pour diversifier ses sources d’énergie, actuellement dominées par le gaz naturel. Les chiffres mensuels révèlent un pic en janvier avec 390 MW importés, suivi d’une chute à 10 MW en février, avant de remonter progressivement jusqu’à 90 MW en juin.

Un programme ambitieux pour une diversification énergétique

L’Algérie, dont la production électrique est actuellement assurée à près de 99% par le gaz naturel, s’est engagée dans un vaste programme de diversification de ses sources d’énergie. Le plan national prévoit l’ajout de 15 000 mégawatts de capacité renouvelable d’ici 2035.

Cette stratégie se traduit notamment par une augmentation significative des importations de panneaux solaires chinois, mais aussi par le développement de nouvelles centrales solaires sur son territoire.

En effet, plusieurs projets sont en cours de construction et devraient contribuer à augmenter la capacité de production solaire du pays. L’objectif est clair : réduire la dépendance au gaz naturel et favoriser une transition énergétique durable.

Sonelgaz, acteur clé de la transition énergétique en Algérie

La Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) joue un rôle majeur dans le virage solaire de l’Algérie. Elle supervise un programme ambitieux visant à installer 3 gigawatts (GW) de capacités solaires. En 2025, une nouvelle centrale solaire de 80 MW a commencé à être construite sur une superficie de 160 hectares. Sa mise en service est prévue entre décembre 2025 et janvier 2026.

Par ailleurs, Sonelgaz avait conclu des accords en 2024 pour la construction de 20 nouvelles centrales solaires. Entre mars et avril 2024, quatre d’entre elles, d’une capacité totale de 650 MW, ont été inaugurées ou lancées. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté de l’Algérie de diversifier ses sources d’énergie.