Algérie : incertitudes et suspense autour du déploiement de la 5G, voici les détails

L’Algérie est actuellement au cœur d’un suspense technologique. Le déploiement de la 5G, cette nouvelle génération de réseau mobile qui promet des vitesses de connexion ultra-rapides et une révolution numérique sans précédent, suscite de nombreuses incertitudes. Quels sont les enjeux ? Quels obstacles se dressent sur le chemin de cette avancée majeure ? Et surtout, quand les Algériens pourront-ils bénéficier de cette technologie ?

C’est à ces questions que nous tenterons de répondre dans cet article, en vous apportant tous les détails sur cette situation complexe et passionnante. Restez connectés pour découvrir les dernières actualités de la 5G en Algérie.

Précisions sur le calendrier de la 5G en Algérie

Malgré les informations diffusées par certains médias, le cahier des charges pour l’implémentation de la 5G en Algérie ne sera pas prêt dans deux semaines. C’est ce qu’a déclaré Sidali Zerrouki, ministre de la Poste et Télécommunications, qui a souligné que le projet serait finalisé dans ce laps de temps, sans toutefois préciser une date de lancement.

Cette mise au point intervient suite à des interprétations erronées de ses propos lors d’une récente rencontre africaine sur les nouvelles technologies. Le ministère a donc jugé nécessaire de clarifier la situation via un communiqué officiel.

Impact économique de la 5G en Algérie

Le lancement du réseau de téléphonie mobile 5G, prévu pour le deuxième semestre 2025, devrait avoir un impact significatif sur l’économie algérienne. Selon Sidali Zerrouki, ministre de la Poste et Télécommunications, ce projet technologique majeur pourrait générer environ 5000 emplois directs. De plus, il est attendu qu’il instaure une nouvelle dynamique économique dans le pays.

La 5G promet également d’offrir un débit six fois plus rapide que la 4G, garantissant une connexion ultra-stable et évitant la saturation des réseaux, un atout considérable face à l’augmentation des usages numériques.

Performances de la 5G et premiers tests réussis par Mobilis

La 5G, technologie de pointe en matière de téléphonie mobile, promet des performances exceptionnelles. Avec un débit six fois supérieur à celui de la 4G, elle garantit une connexion ultra-stable, évitant ainsi les problèmes de saturation des réseaux face à l’explosion des usages numériques.

L’opérateur public Mobilis a d’ailleurs fait la démonstration de ces capacités lors d’une présentation aux médias le 17 avril dernier. Les premiers tests de cette technologie ont été couronnés de succès, confirmant ainsi le potentiel de la 5G pour répondre aux besoins croissants en termes de connectivité.