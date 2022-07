Algérie _ Kabylie éternel tête de liste des résultats du Bac - Voici la raison

Après le résultat du bac, force est de constater que le taux de réussite des étudiants kabyle fait encore partie des meilleurs du pays. Une situation qui se répète et qui suscite parfois beaucoup de questionnement. En effet, nombreux sont ceux qui aimeraient connaître le secret qui se cache derrière la réussite au Bac des élèves de cette région.

Les plus bienveillants s’interrogent avec satisfaction, tandis que dans certaines situations, cette question est relevée dans un contexte de stigmatisation de cette population longtemps recluse. En tout cas, certains semblent avoir trouvé la réponse à cette étonnante prouesse de l’éternelle tête de liste des résultats du Baccalauréat.

Kabylie, les élèves accusés de fraude

Certains polémistes ont parfois fustigé les résultats du bac de la région à cause de cette place de leader incontesté et incontestable. Accusés de fraudes en complicité avec les autorités de la région, les jeunes kabyles ne se sont jamais laissés perturbés. Effectivement, la fraude ne semble pas être une raison sérieuse pour expliquer cette réussite.

Les deux kabyles meuilleurs notes au BAC en france et en espagne, ils ont aussi trichés?

Vs etes ridicules!

Saches k les examens scolaires en kabylie sont les plus rigoureusement surveillés au monde. — nath amruc (@NathAmruc) July 24, 2022

Cela fait déjà 9 années d’affilée que cette région de la Wilaya de Tizi Ouzou affiche les meilleurs résultats du bac, selon une étude menée par un média franco-africain. Difficile d’imaginer que ces derniers ont eu recours à des fraudes massives durant toutes ces années sans attirer aucun soupçon.

Des efforts bien récompensés

Des raisons plus sérieuses ont été données par les habitants de la région, mais aussi par des enseignants qui ont eu à dispenser des cours dans plusieurs localités y compris la Kabylie. Tous tiennent une explication assez unanime, les élèves de la Kabylie ont un taux de réussite plus élevé que les autres à cause de la mobilisation de tous les habitants pour la réussite de leurs enfants.

En effet, la réussite au Bac semble être la première opportunité pour quitter cette région enclavée des montagnes et aspirer à une meilleure vie. Les parents et toute la localité se donnent donc pour seule mission, la réussite de leurs enfants, tandis que les élèves sont bien conscients de ce qui est en jeu et cela fait toute la différence.