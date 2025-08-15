Algérie : la DGF dévoile un bilan surprenant de la lutte contre les feux de forêts

L’Algérie, pays aux vastes étendues forestières, est régulièrement confrontée à des incendies dévastateurs. La Direction Générale des Forêts (DGF) a récemment publié un bilan surprenant de ses efforts pour lutter contre ce fléau. Cette analyse détaillée offre une perspective inédite sur les stratégies mises en œuvre et leurs résultats.

Alors que le monde entier s’interroge sur la meilleure façon de protéger nos forêts, le cas de l’Algérie pourrait bien apporter des éléments de réponse. Préparez-vous à découvrir un panorama complet de la lutte contre les feux de forêts en Algérie, qui pourrait bien vous surprendre.

Évaluation de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts en Algérie

La campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts en Algérie a enregistré des résultats encourageants. Depuis le début de mai, 390 incendies ont été recensés et maîtrisés, touchant 1789 hectares, une diminution par rapport à l’année précédente où 1950 hectares avaient été ravagés. Les surfaces brûlées se répartissent entre forêts, arbres fruitiers, taillis et buissons.

La plus grande superficie dévastée a été notée à Djaafra. L’efficacité de cette campagne est attribuée aux moyens humains et matériels déployés, y compris l’utilisation de drones et de systèmes innovants d’alerte précoce aux incendies.

Reboisement et extension du Barrage Vert : un projet ambitieux

Le Barrage Vert, un projet de réhabilitation et d’extension forestière en Algérie, a déjà permis le reboisement de plus de 25.200 hectares. L’objectif est d’atteindre une superficie totale de 400.000 hectares d’ici 2030. Parallèlement, un programme spécial vise à augmenter les surfaces dédiées au chêne-liège pour booster la production.

Ce plan s’inscrit dans une volonté de redonner à l’Algérie son statut de leader dans ce secteur au niveau méditerranéen. En outre, 2.000 hectares seront consacrés à la plantation de caroubiers et autres espèces, dans le cadre de la sylviculture industrielle.

La sylviculture industrielle en Algérie : un avenir prometteur

