Algérie : l’avenir incertain de l’allocation touristique de 750 €, ce qu’il faut savoir

L’Algérie, pays aux mille et une merveilles, est au cœur d’une problématique économique qui pourrait bien impacter son secteur touristique. En effet, l’allocation touristique de 750 €, mise en place par le gouvernement algérien, fait face à un avenir incertain. Quels sont les enjeux de cette allocation ? Comment pourrait-elle évoluer dans les années à venir ?

Cet article vous propose de faire le point sur la situation actuelle et de comprendre les implications potentielles pour les voyageurs désireux de découvrir ce pays riche en histoire et en culture. Restez avec nous pour explorer ce sujet complexe et passionnant.

Mise en place de l’allocation touristique de 750 euros

En Algérie, un nouveau droit de change pour les touristes est sur le point d’être mis en œuvre. Initialement prévu pour entrer en vigueur fin mars, selon le ministre des Finances Abdelkrim Bouzerd, son application a été repoussée à la mi-avril. Cette allocation touristique de 750 euros, très attendue par les Algériens, suscite néanmoins des interrogations suite à la chute spectaculaire des prix du pétrole depuis le 31 mars.

En effet, avec une économie largement dépendante des hydrocarbures, représentant 90% des exportations algériennes, la question se pose de savoir si cette nouvelle allocation sera maintenue malgré la conjoncture économique mondiale défavorable.

Impact des fluctuations économiques mondiales sur l’allocation touristique

La chute drastique des prix du pétrole, passant de 78,36 dollars le baril à 65,58 dollars en seulement quatre séances, a semé le doute quant au maintien de cette allocation. Cette inquiétude est exacerbée par la décision du président américain Donald Trump d’imposer des droits de douane supplémentaires à 180 pays, risquant de ralentir l’économie mondiale et d’entraîner une nouvelle baisse des prix du pétrole.

L’Algérie, dont les exportations sont constituées à 90% d’hydrocarbures, pourrait être fortement impactée par ces fluctuations. Néanmoins, selon Brahim Guendouzi, professeur d’économie, l’engagement des pouvoirs publics et la situation appréciable des réserves de change du pays pourraient permettre le maintien de cette allocation.

Les arguments de Brahim Guendouzi pour le maintien de l’allocation touristique

Brahim Guendouzi, économiste renommé, soutient fermement le maintien de l’allocation touristique malgré les défis économiques mondiaux. Selon lui, la crédibilité des autorités et les réserves de change considérables du pays, estimées à près de 70 milliards de dollars, justifient cette décision. Cependant, il reconnaît que le coût de cette allocation pour le budget de l’Etat, évalué entre 5 et 7 milliards de dollars par an, est conséquent.

Une évaluation est prévue pour 2025, année charnière pour l’Algérie. Cette évaluation pourrait être influencée par divers facteurs, tels que l’issue des conflits mondiaux et l’impact de la politique tarifaire de Trump.