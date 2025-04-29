Algérie : le réseau ferroviaire, un atout économique sous-exploité ?

L’Algérie, pays aux vastes étendues et à l’économie en constante évolution, possède un réseau ferroviaire impressionnant. Pourtant, ce dernier semble ne pas être utilisé à son plein potentiel. Quels sont les enjeux économiques liés à cette situation ? Comment optimiser l’utilisation de ce réseau pour stimuler la croissance économique du pays ?

C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en analysant les défis et les opportunités qui se présentent sur le chemin de fer algérien.

Évolution et perspectives du réseau ferroviaire algérien

Depuis sa relance en 2008, le réseau ferroviaire algérien a connu des périodes de suspension et de reprise, notamment entre 2014 et 2019, en raison de la chute des prix du pétrole. Cependant, depuis 2021, un nouveau programme ambitieux est en cours pour développer ce réseau stratégique.

En 2008, la longueur du réseau était de 1.769 km, elle a presque triplé pour atteindre près de 5.000 km en 2024. L’objectif est d’atteindre 12.500 km à fin 2025 et environ 15.000 km d’ici 2030. Ce développement s’inscrit dans une dynamique économique favorable et vise à renforcer l’interconnexion des régions du pays.

Projets phares et investissements dans le secteur ferroviaire

Le gouvernement algérien a lancé plusieurs projets d’envergure pour renforcer son réseau ferroviaire. Parmi eux, la voie ferrée Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, longue de 950 km, dont les premiers 100 km ont été inaugurés en avril 2025. Cette ligne stratégique permettra notamment le transport du minerai de fer vers le nord du pays.

Un autre projet majeur est la ligne reliant le Centre-Nord à l’extrême Sud du pays, une distance d’environ 2.500 km. Le gouvernement a alloué une enveloppe financière de 700 milliards de dinars algériens, soit environ 5,2 milliards de dollars américains, pour le développement du réseau ferroviaire d’ici fin 2026.

Objectif de l’Algérie : devenir leader dans l’industrie ferroviaire en Afrique

L’Algérie vise à se positionner comme un acteur majeur dans l’industrie ferroviaire africaine. Pour ce faire, elle a récemment décidé de développer une industrie nationale des trains et matériels ferroviaires, en partenariat avec la Chine. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de développement économique du pays.

Par ailleurs, le transport de marchandises par train, autrefois négligeable, a connu une augmentation significative ces dernières années, atteignant 11,3% en 2023. Cette progression contribue à dynamiser l’économie algérienne et témoigne de l’efficacité des investissements réalisés dans le secteur ferroviaire.