Algérie : Les 4 numéros d’urgence indispensables pour un voyage sans tracas

Préparer un voyage en Algérie peut être une expérience passionnante, mais il est essentiel de connaître les numéros d’urgence pour assurer votre sécurité et votre tranquillité d’esprit. Que vous soyez un touriste ou un résident, ces numéros peuvent s’avérer vitaux en cas de besoin. Cet article vous présente les quatre numéros d’urgence indispensables à connaître pour un séjour sans tracas en Algérie.

De la santé à la sécurité, nous couvrons tous les aspects pour que vous puissiez profiter pleinement de votre voyage dans ce pays riche en histoire et en culture.

Les indispensables numéros d’urgence en Algérie

Que vous soyez un touriste ou un Algérien résidant à l’étranger, connaître les numéros d’urgence en Algérie est essentiel lors de vos déplacements dans le pays. Que ce soit pour visiter des proches ou explorer les sites touristiques, des situations imprévues peuvent survenir à tout moment. Les autorités algériennes ont donc mis en place plusieurs services d’urgence accessibles par téléphone.

Vous pouvez joindre la gendarmerie nationale au (1055), la Sûreté nationale (police) au (1548) et (17), la Protection civile algérienne au (1021) et (14), et la Direction générale des forêts au (1070). Pour garantir l’accès à ces services même dans les zones sans couverture réseau, une itinérance nationale a été activée pour ces numéros d’urgence.

Activation de l’itinérance nationale pour les appels d’urgence

En Algérie, le ministère de la Poste et des Télécommunications a récemment annoncé l’activation de l’itinérance nationale pour les numéros d’urgence. Ce service innovant permet aux citoyens, indépendamment de leur localisation sur l’autoroute Est-Ouest, de passer des appels d’urgence même en l’absence de couverture réseau de leur opérateur mobile. Ils peuvent ainsi utiliser les réseaux des autres opérateurs disponibles.

Cette initiative, une première depuis le lancement de la téléphonie mobile dans le pays, sera progressivement étendue à tous les axes routiers du territoire national. L’objectif est de garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence, renforçant ainsi la sécurité des citoyens lors de leurs déplacements.

Extension de l’itinérance nationale à tous les axes routiers

Après une première phase réussie sur l’autoroute Est-Ouest, le ministère de la Poste et des Télécommunications prévoit d’étendre l’itinérance nationale à l’ensemble du réseau routier algérien. Cette mesure, inédite depuis l’avènement de la téléphonie mobile en Algérie, vise à assurer une couverture d’urgence optimale pour tous les citoyens, quel que soit leur emplacement.

En cas d’absence de couverture de leur opérateur mobile, ils pourront ainsi passer des appels d’urgence en utilisant les réseaux des autres opérateurs disponibles. Cette initiative renforce la sécurité des usagers de la route et témoigne de l’engagement des autorités à garantir un accès universel aux services d’urgence.